Sonic 2: Idris Elba entra nel cast del sequel tratto dal videogioco

Idris Elba, attualmente protagonista nei cinema con The Suicide Squad: Missione Suicida, farà parte del cast di Sonic 2.

Il sequel dell'adattamento del videogioco arriverà prossimamente nelle sale e l'attore ha confermato il suo coinvolgimento con un post su Instagram.

In Sonic 2 Idris Elba avrà il ruolo di Knuckles, un echidna rosso che nei videogiochi è il protettore del Master Emerald, lo smeraldo verde in grado di tenere sotto controllo il potere dei sette Smeraldi del Caos e che consente all'isola di fluttuare, ed è conosciuto per avere un carattere difficile ed essere un combattente.

Online era apparsa una sinossi che, tuttavia, non è mai stata confermata in cui si sosteneva che Tom e Maddie nel sequel partiranno per una vacanza, lasciando solo Sonic a Green Hills. Dr. Robotnik torna però in scena, questa volta con un partner chiamato Knuckles, in cerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le cività. Sonic unisce le forze con Tails e insieme i due cercano di impossessarsi della pietra prima che finisca nelle mani sbagliate.

Nel cast del sequel ci saranno James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, e Jim Carrey. Alla regia ci sarà nuovamente Jeff Fowler dopo il successo ottenuto dal primo capitolo del simpatico personaggio, arrivato a quota 320 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il sequel arriverà nei cinema l'8 aprile 2022. Sonic Il Film raccontava la storia del riccio blu super veloce alla ricerca di una nuova casa sulla Terra. In questo nuovo ambiente, Sonic si troverà ad affrontare il pericoloso e malvagio Robotnik e a provare a bloccare i suoi propositi di conquista della Terra.