Temptation Island, anticipazioni ultima puntata “Un mese dopo”: chi si è lasciato e chi è tornato insieme

Tra ritorni lampo e coppie saltate, l'ultima puntata del reality in onda questa sera su Canale 5 è un bignami di ripensamenti e nuove fiamme.

Questa sera, giovedì 31 luglio, va in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Temptation Island 2025, quella dedicata al classico appuntamento "un mese dopo". Si tratterà, almeno stando alle prime indiscrezioni, della proverbiale ciliegina sulla torta di un'edizione più trash che mai.

È il momento della verità per le coppie protagoniste del viaggio nei sentimenti: chi avrà retto l'urto della quotidianità e chi invece avrà scelto strade diverse?

Temptation Island, quando il ritorno non basta: il caso Marco e Denise

Marco e Denise

Tra le storie più emblematiche che vedremo stasera nella puntata finale di Temptation Island c'è quella di Marco e Denise. Dopo aver lasciato il programma separatamente, i due decidono di rivedersi per capire se c'è ancora qualcosa da salvare.

La risposta, purtroppo, arriva presto: la riconciliazione dura poco e si scontra di nuovo con le vecchie incomprensioni. Marco mette un punto alla relazione, confermando che non basta volersi bene per far funzionare una coppia.

Sonia M. e Alessio: cronaca di un tira e molla esasperante (e degradante)

Temptation Island, Sonia e Alessio

Tra le sorprese più inattese c'è il ritorno di fiamma - l'ennesimo - tra Sonia M. e Alessio. Dopo le frasi poco felici pronunciate da lui al falò - l'ennesimo - nessuno avrebbe scommesso su un ricongiungimento tra i due. E invece, eccoli di nuovo insieme.

Alessio è tornato a vivere con Sonia e sua madre e si è autosospeso dall'Ordine degli avvocati. Per la coppia simbolo di questa edizione, che ha fatto del tira e molla un vero e proprio cavallo di battaglia, il riavvicinamento lascia aperte molte domande. Conferma, soprattutto, che quanto sia difficile lasciarsi davvero, soprattutto se il sentimento - o l'abitudine - resta.

Valerio e Ary: quando l'intesa nasce lontano dalle telecamere

Il bacio notturno di Ary e Valerio

La storia tra Valerio e Sarah si è chiusa senza clamori, ma con una nuova partenza immediata: quella tra Valerio e la single Arianna Mercuri. Dopo aver legato all'interno del villaggio, i due si starebbero frequentando nella vita reale, lontano dalle telecamere. Un legame appena nato, che sembra però già avere una sua stabilità. A volte serve solo la persona giusta nel momento giusto.

Gli amori al microonde di Temptation Island: scaldati, serviti e già raffreddati

Questa edizione di Temptation Island si chiude così confermando la sua natura più profonda: non tanto un reality sulle crisi, quanto una finestra sulle ambivalenze dell'amore contemporaneo. Dove la distanza non sempre aiuta a capire, le rotture possono durare poco e le nuove storie nascono dove meno te l'aspetti. Un mese dopo, tutto può essere cambiato. O ricominciato da capo, per l'ennesima volta.