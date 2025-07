Un sondaggio giapponese classifica gli anime in base ai primi episodi più scioccanti di sempre

Un recente sondaggio giapponese ha incoronato il primo episodio più scioccante dell'animazione, lasciando Yu Yu Hakusho e Attack on Titan al secondo e terzo posto. A vincere è Detective Conan, con una trasformazione improvvisa e surreale che ha stregato il pubblico. Il sondaggio, condotto da Goo Ranking, mette in fila le scene più spiazzanti mai viste in un pilot anime.

Il Giappone elegge i debutti anime più sconvolgenti

Era il 1992 quando Yu Yu Hakusho si presentò al mondo con un pilot che non lasciava spazio alla prevedibilità: Yusuke Urameshi, teppista dal cuore più grande delle sue risse scolastiche, muore travolto da un'auto per salvare un bambino. Da lì, il viaggio nell'Aldilà tra spiriti, enigmi e ritorni inaspettati. Un inizio che mescola commedia e sovrannaturale, tragico e beffardo, in cui l'aldilà si scopre impreparato a ricevere un eroe tanto inatteso. Eppure, secondo un sondaggio lanciato da Goo Ranking e rivolto al pubblico giapponese, non è stato questo l'incipit più sconvolgente dell'animazione.

A conquistare il primo posto, inaspettatamente ma non troppo, è Detective Conan, l'anime tratto dal manga di Gosho Aoyama, che dal 1996 ad oggi ha superato i 1.100 episodi e collezionato 28 film. La sua forza? Una premessa a metà tra il thriller e il surreale: Shinichi Kudo, brillante detective liceale, viene avvelenato da un'organizzazione segreta e si risveglia nel corpo di un bambino delle elementari. Un twist che nessuno, nel 1996, si sarebbe aspettato, e che ha segnato l'inizio di un cult longevo e ancora seguitissimo.

Se Yu Yu Hakusho ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso per la sua miscela tra commedia soprannaturale e redenzione ultraterrena, Attack on Titan ha scelto un'esplosione drammatica per entrare nella leggenda. Il primo episodio di Shingeki no Kyojin spalanca le porte su un mondo post-apocalittico, dominato da colossi cannibali. La scena in cui Eren Yeager assiste impotente alla morte della madre, stritolata e divorata da un Titano, è ancora oggi impressa nell'immaginario collettivo come una delle sequenze più brutali dell'animazione contemporanea. Un dolore che alimenterà in Eren la sete di verità e vendetta, trascinandolo tra le fila della Survey Corps.

Nella top 10 del sondaggio figurano anche titoli del calibro di Oshi no Ko, Demon Slayer, Neon Genesis Evangelion, Tokyo Ghoul e Higurashi: When They Cry, a conferma che l'impatto iniziale - quello che inchioda lo spettatore alla sedia - è ancora una delle armi più affilate dell'animazione giapponese. Anche quando arriva, come nel caso di Conan, sotto forma di bambino con un papillon e un'intelligenza fuori scala.