Detective Conan, un video dimostra come gli omicidi nell'anime siano "terribilmente realistici"

Da più di vent'anni, Detective Conan ci abitua a omicidi ingegnosi e meccanismi investigativi al limite dell'incredibile. Ma se vi dicessimo che almeno uno di questi delitti, apparentemente assurdo, è del tutto realizzabile? Un video angosciante dimostra la terribile fattibilità.

Un delitto alla Detective Conan, l'assurda scoperta

A dimostrarlo è un video condiviso dda un utente su X (ex Twitter), in cui viene replicato passo dopo passo un omicidio visto nell'anime, usando persino una spada di Minecraft per alleggerire l'atmosfera. Lo scenario è fedele all'originale e mostra come un'idea partorita dalla penna di Gosho Aoyama non solo abbia una sua logica narrativa, ma possa funzionare anche nel mondo reale.

Il pensiero che uno come Aoyama abbia scelto di fare il mangaka e non l'assassino seriale può far sorridere - o rabbrividire. Perché, a ben vedere, l'autore non si limita a creare intrecci fantasiosi: ogni omicidio in Detective Conan è sorretto da una ferrea coerenza logica. E se oggi ci stupiamo di quanto questo sia vicino alla realtà, forse è perché siamo abituati a considerare la fiction come una zona franca dalla verosimiglianza. Eppure, anche nella fantasia, le regole ci sono. E a volte, purtroppo o per fortuna, funzionano fin troppo bene.

Non ci sono, al momento, casi documentati di crimini ispirati direttamente a Detective Conan. Ed è un sollievo. Non perché i metodi della serie non siano replicabili, ma perché sono così meticolosi e articolati da risultare quasi controproducenti per chi volesse davvero metterli in atto. Come osserva ironicamente l'autore dell'articolo originale, "una cosa è che il metodo funzioni, un'altra è che qualcuno lo scelga davvero per uccidere".

Ci si augura solo che questa tendenza a ricreare delitti dell'anime in video virali resti confinata a esperimenti ludici e innocui. In un mondo dove le fiction a volte ispirano più dei libri di testo, forse non è così folle temere che qualcuno prenda troppo sul serio l'arte dell'omicidio perfetto. Ma lasciamo che Conan resti un genio del crimine... solo su schermo.