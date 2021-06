Solos, su Prime Video in streaming da oggi

Oggi 25 giugno arriva su Amazon Prime Video in streaming la serie antologica Solos, attesissimo progetto dal cast stellare, disponibile per tutti gli abbonati

Solos è la nuova serie antologica in arrivo su Amazon Prime Video da oggi 25 giugno in streaming: tra i protagonisti troviamo diversi premi Oscar tra cui Anne Hathaway, Morgan Freeman e Helen Mirren.

La serie in sette episodi esplora le strane, bellissime, struggenti, divertenti, straordinarie verità di cosa significhi essere umani. La storia è ambientata nel nostro presente e nel futuro e sottolinea come, anche nei momenti in cui ci sentiamo più soli, siamo in realtà tutti connessi attraverso l'esperienza umana.

Queste storie incentrate sui personaggi portano avanti l'idea che anche durante i nostri apparenti momenti di solitudine, anche nelle circostanze più disperate, siamo tutti connessi attraverso l'esperienza umana. Solos vede David Weil e Laura Lancaster come produttori esecutivi e Pixie Wespiser come produttore. Weil debutta come regista, firmando tre episodi. Sam Taylor-Johnson è regista e produttore esecutivo di due episodi. Gli altri registi sono Zach Braff e Tiffany Johnson.

Il progetto è stato creato da David Weil e nel cast di Solos ci sono Uzo Aduba che interpreterà Asha, Nicole Beharie sarà Nera, Morgan Freeman avrà la parte di Stuart, Anne Hathaway ha il ruolo di Leah, Anthony Mackie quello di Tom, Helen Mirren sarà Peg, Dan Stevens interpreta Otto e Constance Wu sarà Jenny.

