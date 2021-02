Solos: nel cast della serie anche i premi Oscar Morgan Freeman e Anne Hathaway

Solos è la nuova serie antologica Amazon Original e nel cast del progetto ci saranno anche i Premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

Il progetto, di genere drammatico, è la nuova creazione del produttore e showrunner David Weil, già nel team di Hunters.

La serie Solos sarà disponibile nel 2021 in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 240 paesi e territori nel mondo.

"Sono felicissimo di dar vita a Solos con questo gruppo di artisti che ammiro profondamente. Ho creato questo lavoro con il desiderio di raccontare storie che parlino di legami, di speranza e della ricerca di quel comune senso di umanità che ci unisce tutti. Sono immensamente grato a Jennifer Salke e ai miei incredibili partner in Amazon per il loro incrollabile supporto e per la collaborazione in questo progetto così speciale" ha dichiarato David Weil.

Solos è un'antologia in sette episodi, una serie drammatica che fa riflettere esplorando i significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli. Solos racconterà storie uniche incentrate su singoli personaggi, ciascuna vissuta in tempi e con punti di vista differenti facendo emergere quanto, nonostante le circostanze più disparate e momenti apparentemente isolati, siamo tutti collegati dall'esperienza umana.

Uzo Aduba interpreterà Asha, Nicole Beharie sarà Nera, Morgan Freeman avrà la parte di Stuart, Anne Hathaway ha il ruolo di Leah, Anthony Mackie quello di Tom, Helen Mirren sarà Peg, Dan Stevens interpreta Otto e Constance Wu sarà Jenny.

Solos: il cast della serie

Solos, prodotta dagli Amazon Studios, ha come executive producer Weil, Sam Taylor-Johnson e Laura Lancaster, con Pixie Wespiser nel ruolo di producer. Taylor-Johnson dirigerà due episodi, mentre per Weil sarà l'esordio come regista. Tra i registi degli episodi si annoverano anche Zach Braff e Tiffany Johnson.