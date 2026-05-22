Vought Rising: un sanguinoso tuffo nel passato nel teaser dello spinoff di The Boys

Nel 2027 arriverà sugli schermi di Prime Video il progetto prequel che racconterà le origini di Soldatino, interpretato da Jensen Ackles.

Una foto di Vought Rising
NOTIZIA di 22/05/2026

Bisognerà attendere fino al 2027 prima di poter vedere sugli schermi di Prime Video la serie Vought Rising, il progetto prequel di The Boys che avrà come star Jensen Ackles nel ruolo di Soldatino e Aya Cash in quello di Stormfront.
Nell'attesa, a pochi giorni dalla chiusura dello show originale, online è stato condiviso il teaser ufficiale che regala le prime scene dell'atteso progetto.

Cosa racconterà Vought Rising

La serie espanderà ulteriormente il franchise e permetterà ai fan di compiere un tuffo nel passato dei personaggi.
Al centro della trama ci saranno infatti degli eventi ambientati negli anni '50, seguendo le complesse origini della Vought International.

Nel video si vede il protagonista interpretato da Jensen Ackles dichiarare che vuole diventare un eroe. Il destino lo porta tuttavia a fidarsi della persona sbagliata, ovvero Clara/Stormfront, parte affidata ad Aya Cash.

Ecco il teaser

Chi è coinvolto nel nuovo show

Tutte le serie dell'universo di The Boys sono disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Vought Rising vedrà protagonisti Jensen Ackles, che ha recentemente dichiarato che lo spinoff sarà molto diverso dalla serie originale, e Aya Cash, che figurano anche come produttori della serie. Il cast include, inoltre, Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri, e Brian J. Smith.

The Boys, Eric Kripke: "Non dovete provare simpatia per Stormfront, è nazista e fa schifo" The Boys, Eric Kripke: 'Non dovete provare simpatia per Stormfront, è nazista e fa schifo'

Paul Grellong sarà showrunner ed executive producer. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, e Jim Barnes figurano come executive producers della serie, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Prime Video Vought Rising Elizabeth Posey As Private Angel
Prime Video Vought Rising Jensen Ackles As Soldier Boy
Prime Video Vought Rising Mason Dye As Bombsight
Prime Video Vought Rising Will Hochman As Torpedo