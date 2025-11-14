Solo Leveling, grazie al successo della serie, la Warner Bros. conferma 10 anime tratti da Webtoon

Il successo globale di Solo Leveling ha catalizzato l'attenzione sull'universo delle trasposizioni da webcomic, per questo l'accordo tra Warner Bros. Animation e Webtoon apre una nuova era per le serie tratte dai manhwa e dalle opere digitali americane, con dieci adattamenti in arrivo.

Un catalogo in crescita grazie a Webtoon e Warner Bros.

Webtoon ha confermato tramite comunicato stampa una partnership ufficiale con Warner Bros. Animation destinata a portare sullo schermo una nuova selezione di webcomic, dimostrando la forza narrativa del format e la richiesta crescente del pubblico internazionale. Al momento sono state annunciate quattro delle dieci serie previste, con una lineup equamente distribuita tra manhwa coreani e webtoon americani: The Stellar Swordmaster di Hong Dae Ui, juno e Q10; Hardcore Leveling Warrior di Sehoon Kim; Down to Earth di Pookie Senpai; ed Elf & Warrior di AC Stuart e Victor Rosas II. L'insieme conta già oltre 877,1 milioni di visualizzazioni complessive soltanto sulle opere rivelate.

Il protagonista di Solo Leveling

Tra i titoli confermati, colpisce soprattutto Down to Earth, che da sola supera il mezzo miliardo di letture sulla piattaforma occidentale. La collaborazione coinvolgerà Webtoon Productions e i team giapponesi dedicati alle IP internazionali, mentre Warner Bros. metterà in campo un know-how consolidato grazie a una lunga storia in animazione televisiva e streaming, inclusi i recenti progetti legati ai partner coreani e serie come Creature Commandos e My Adventures with Superman.

Come ha commentato con entusiasmo Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios e Hanna-Barbera Studios Europe: "Unire la maestria artistica di Warner Bros. Animation con la narrativa vibrante di WEBTOON crea una combinazione unica e una grande opportunità per costruire qualcosa di speciale. Non vedo l'ora di iniziare!"

Mentre Solo Leveling domina, altri webcomic preparano la scalata

L'accordo arriva in un momento strategico. Negli ultimi due anni, Solo Leveling ha conquistato premi, streaming e record di engagement, posizionandosi come caso emblematico del potenziale contemporaneo delle opere manhwa in animazione. Ma l'arrivo del catalogo Warner Bros. + Webtoon apre lo scenario a una competizione più ampia: la domanda non è se questi titoli riusciranno a superare Solo Leveling, ma quali riusciranno davvero a intercettare il pubblico globale.

Solo Leveling: una scena

La scelta di includere opere molto diverse tra loro - dal fantasy hardcore ai drammi romantici, fino al tono umoristico crossover - suggerisce una strategia multipolare pensata per raggiungere fasce di pubblico eterogenee, soprattutto la Gen Z che rappresenta il cuore dell'ecosistema Webtoon.

Tra gli addetti ai lavori circola già un interrogativo: quale sarà la serie destinata a diventare il "prossimo fenomeno"? Hardcore Leveling Warrior, più volte liquidata dai detrattori come derivativa, è stata pubblicata mesi prima del romanzo originale di Solo Leveling e viene considerata una delle opere più solide del settore.

Titoli come Omniscient Reader's Viewpoint rimangono tra i più richiesti dai fan per un adattamento, mentre serie come Lookism e True Beauty dimostrano sia la forza delle opere di nicchia sia la loro trasposizione commerciale. Yongsoo Kim, Chief Strategy Officer e Head of Global di Webtoon, ha sintetizzato così la visione alla base dell'accordo: "WEBTOON è diventata una delle fonti più eccitanti di narrativa originale nell'intrattenimento di oggi. I nostri creator stanno costruendo franchise che il pubblico Gen Z ama, e lavorare con Warner Bros. Animation ci dà un'opportunità straordinaria per spingerli ancora oltre."

Se i restanti sei titoli saranno all'altezza delle aspettative, il settore potrebbe assistere al momento competitivo che molti auspicavano: una corsa alla qualità e alla sperimentazione che sdogana definitivamente il webcomic come bacino creativo internazionale, non come semplice fenomeno di importazione. E, per la prima volta, la sfida non è più chiedersi chi seguirà Solo Leveling, ma chi lo affiancherà... o lo supererà.