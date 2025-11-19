Solo Leveling, un nuovo progetto live action debutterà questo inverno

Solo Leveling ha già dominato le piattaforme streaming, i videogiochi e il merchandise. Ora arriva un nuovo tassello, inatteso e spettacolare: una produzione dal vivo con un cast che unisce K-pop e dark fantasy.

Solo Leveling scende in pista... sul ghiaccio: lo spettacolo live action Solo Leveling on Ice debutta a dicembre a Seul e annuncia che Jay (Kim Jinhwan) degli iKON sarà Sung Jinwoo. L'adattamento musicale su ghiaccio amplia ulteriormente l'universo del franchise, in attesa dell'annuncio ufficiale sulla Stagione 3.

Sung Jinwoo arriva sul ghiaccio

Secondo Anime News Network, Solo Leveling on Ice andrà in scena dal 24 al 31 dicembre 2025 al Mokdong Ice Rink di Seul, trasformando la storia di Chugong in un musical spettacolare su pattini. A interpretare il protagonista è Jay (Kim Jinhwan), vocalist della boy band sudcoreana iKON: una scelta destinata a far parlare, non solo per popolarità ma per il tipo di fisicità scenica richiesto dal ruolo di Sung Jinwoo, un eroe che cresce in potere a ogni battaglia.

Con lui debutta sul ghiaccio Kim ChaeYeon delle Triple S nel ruolo della sorella Jinah, affiancata da un cast che include Choi Woo-hyuk (Yoo Jinho), Kim Yelim (Cha Hae-in) e Lee Si-hyeong (Igris). La produzione si inserisce nella strategia di espansione di un franchise che non smette di ampliare la sua storia, iniziata dal web novel e passata attraverso anime, videogiochi e una fanbase globale sempre più attiva.

L'adattamento su ghiaccio non solo conferma quanto l'opera sia penetrata nel mainstream coreano, ma ribadisce la possibilità di non confinare Solo Leveling a un solo formato: l'atmosfera cupa del manga e della serie TV trova ora una traduzione scenica che promette coreografie, colonna sonora e action estetizzate, trasformando l'ascesa dell'Hunter delle ombre in un evento persino teatrale.

Un franchise in crescita continua

Dopo aver vinto gli Anime Awards 2025 - inclusa la categoria Anime of the Year - e aver conquistato il record di serie più vista nella storia di Crunchyroll, l'adattamento animato ha chiuso la seconda stagione (Arise from the Shadow) lo scorso marzo.

Solo Leveling: una scena

Tutti, però, pensano a un'unica domanda: quando arriverà la Stagione 3? Il produttore Atsushi Kaneko ha alimentato l'attesa con un messaggio sibillino su X: "So cosa il mondo sta aspettando, ma voglio che aspetti ancora un po'."

Nel frattempo, l'espansione videoludica continua a nutrire la community: Solo Leveling: Arise Overdrive ha debuttato su PC e Xbox PC, mentre PS5 e Xbox sono previste per il 2026. Non basta: Netmarble sta sviluppando un nuovo titolo che esplorerà una versione alternativa della Monarchs War attraverso i viaggi nel tempo di Jinwoo - una prospettiva narrativa che potrebbe anticipare futuri elementi canonici.

Il messaggio implicito è chiaro: Solo Leveling non rallenta. Che si tratti di uno stadio, di uno streaming o del ghiaccio, Sung Jinwoo continua a espandere la propria ombra e la sua presenza nella cultura pop globale. A questo punto resta un'unica certezza: dicembre sarà solo l'inizio. Quando il mondo aspetta l'annuncio, non è mai questione di se - ma di quando.