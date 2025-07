Sognando Beckham, confermato il sequel: coinvolti anche David e Victoria Beckham

Sognando Beckham sta per tornare sul grande schermo, e questa volta con l'intento di raccontare una nuova pagina nel calcio femminile e nella cultura pop.

Il progetto è stato confermato dalla regista e sceneggiatrice Gurinder Chadha, che ha rivelato l'esistenza di un sequel in sviluppo. Il film originale, uscito nel 2002, fu una sorpresa al botteghino, con un incasso globale di 76 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 6 milioni. A trainarlo, le performance di Keira Knightley e Parminder Nagra, allora sconosciute al grande pubblico.

Il film originale e il successo inaspettato che ha lanciato Keira Knightley

All'epoca della sua uscita, Sognando Beckham ha conquistato il pubblico grazie a una storia fresca e inclusiva, centrata su due giovani calciatrici determinate a emergere in un contesto dominato da pregiudizi culturali e sociali.

Il film ha anticipato il boom dell'interesse verso il calcio femminile, diventando un titolo di culto. Per Knightley, che pochi mesi dopo avrebbe recitato in Pirati dei Caraibi e Love Actually, il film fu la vera rampa di lancio verso Hollywood.

"Sono felice di poter tornare a lavorare su questi personaggi e raccontare una nuova storia", ha dichiarato Chadha, sottolineando l'intenzione di onorare l'eredità del primo capitolo. La regista ha anche lasciato intendere che il cast originale è stato informato del progetto e che ci sono buone probabilità che torni sul set. Il sequel punterà a esplorare l'evoluzione del calcio femminile e i cambiamenti culturali degli ultimi vent'anni.

I Beckham tornano protagonisti anche fuori dal film

Nel frattempo, anche i veri David e Victoria Beckham continuano a essere centrali nel panorama mediatico. Dopo essere apparsi in un cameo nel film del 2002, la coppia è tornata sotto i riflettori con Beckham, la serie Netflix che ha vinto un Emmy come Miglior Documentario nel 2023.

La docuserie ha mostrato lati inediti della loro vita personale, diventando virale soprattutto grazie alla celebre scena in cui David interrompe Victoria mentre lei si definisce "figlia della working class".

Proprio Victoria sarà protagonista di un nuovo documentario, sempre prodotto da Netflix. Secondo David, convincerla a partecipare è stato "tutt'altro che semplice", ma il risultato finale si preannuncia coinvolgente e sincero. "La vedrete in una luce meravigliosa", ha detto l'ex calciatore, sottolineando come la serie ripercorrerà tutta la carriera artistica e imprenditoriale della moglie. "Sarà uno show ricco di emozioni autentiche, e il dramma sarà reale".

Con la crescente attenzione verso il calcio femminile a livello globale e il ritorno mediatico dei Beckham, questo è il momento ideale per riportare in sala una storia che ha lasciato il segno. Sognando Beckham 2 non sarà soltanto un'operazione nostalgia, ma anche un'opportunità per riflettere su come il mondo dello sport e della rappresentazione femminile sia cambiato negli ultimi vent'anni.