Sognando Beckham: il regista ora sta pensando a un sequel

Dato il recente successo della docuserie su David Beckham e l'attenzione dei media verso il calcio femminile, è tornato in auge uno dei film cult degli anni 2000, ovvero Sognando Beckham, interpretato da Parminder Nagra e Keira Knightley. Adesso, il regista ha parlato della possibilità di girare un sequel.

"Non ho mai voluto fare un sequel del film perché pensavo che dato il modo in cui Parminder e Keira hanno lo hanno interpretato, e quello che hanno fatto anche Jonathan Rhys Meyers e Archie Panjabi, non avrei mai potuto fare un seguito e creare quella magia allo stesso modo", ha detto Gurinder Chadha al quotidiano britannico Metro.

"Ma con il recente successo del calcio femminile, sento che sto iniziando a far maturare un'idea per un possibile sequel di qualche tipo".

David Beckham si apre sulle cattive abitudini che Victoria Beckham non sopporta

Sognando Beckham era incentrato su Jess Bhamra (Parminder Nagra), una ragazza indiana britannica ispirata a giocare a calcio dall'amore per la superstar David Beckham. In quello che sarebbe diventato un punto fermo delle narrazioni occidentali sulle ragazze e le donne indiane, l'ostacolo principale ai sogni di Jess era rappresentato dai suoi genitori tradizionali, che disapprovavano la sua scelta.