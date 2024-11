So cosa hai fatto: tre attori si uniscono al cast dell'attesissimo sequel

Tre nuovi attori entrano a far parte dell'attesissimo sequel del cult horror del 1997, So cosa hai fatto.

Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Austin Nichols e Gabbriette hanno completato il cast dell'attesissimo sequel di So cosa hai fatto della Sony Pictures. Si uniscono ai membri del cast già annunciati Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Haur-King, mentre Freddie Prinze Jr. riprenderà il suo ruolo e la star del film originale Jennifer Love Hewitt è in trattative per tornare.

Jennifer Kaytin Robinson dirigerà il seguito del franchise horror, scritto da Sam Lansky e Kaytin Robinson sulla base di una bozza di Leah McKendrick. La produzione è affidata a Neal Moritz. La Sony Pictures distribuirà il film nelle sale il 18 luglio 2025.

La pellicola originale segue quattro giovani amici (interpretati da Prinze Jr., Hewitt, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe) legati da un tragico incidente che si riuniscono quando si ritrovano perseguitati da un maniaco armato di uncino nella loro piccola città di mare.

Un franchise di successo

So cosa hai fatto, basato sull'omonimo romanzo di Lois Duncan, è stato un successo che ha portato allo sviluppo di un sequel nel 1998, Incubo finale. Il terzo capitolo del franchise, intitolato Leggenda mortale (2006), è considerato un sequel a sé stante, in quanto la storia si discosta dai primi due episodi e non vede il cast originale riprendere i propri ruoli.

Tung è attualmente impegnato nella produzione della terza stagione dell'acclamata serie drammatica di Prime Video, L'estate nei tuoi occhi, basata sulla trilogia di Jenny Han, bestseller del New York Times. All'inizio di quest'anno, Tung ha debuttato a Broadway nel ruolo di Euridice nel musical Hadestown, vincitore di un Tony Award.

Chavez è reduce dal ruolo di ruba-scena nella miniserie Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez di Ryan Murphy, che è diventata immediatamente la serie più vista su Netflix negli Stati Uniti per due settimane consecutive. Chavez è anche protagonista del nuovo show drammatico horror di Murphy, Grotesquerie, che ha debuttato il 25 settembre su FX ed è in streaming su Hulu. Nichols sarà presente nel prossimo film di Netflix, The Six Triple Eight, diretto da Tyler Perry.