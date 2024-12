So cosa hai fatto: la prima foto dal set svela il ritorno del Pescatore

È attualmente in produzione il nuovo film del franchise So cosa hai fatto, iniziato nel 1997 con il cult horror adolescenziale. In attesa di avere maggiori informazioni sulla trama, Sony Pictures ha pubblicato la prima immagine sull'account ufficiale del film.

L'immagine è quella di un braccio molto familiare ai fan della saga, ovvero quello del pescatore Ben Willis, la persona che viene investita dalla macchina del gruppo di amici protagonista della storia, e che viene ritenuta morta e quindi abbandonata in strada.

Primo scatto

Sfortunatamente per loro, Ben non è affatto morto e l'estate successiva inizia a perseguitarli. Il personaggio riappare in tutti i film del franchise e trova sempre un modo per sfuggire alla morte o in qualche modo ritornare.

Nel primo scatto pubblicato online, la persona con il braccio che termina con un gancio sembra trovarsi in una stanza alquanto polverosa, con un monitor davanti a lei. Impugna il gancio, con una lavagnetta accanto che conferma l'inizio delle riprese.

Il ritorno del cast

Nel film ritroveremo volti noti del franchise come Freddie Prinze Jr. nel ruolo di Ray, e Jennifer Love Hewitt nei panni di Julie. A mancare sarà quasi sicuramente Sarah Michelle Gellar, visto che il suo personaggio, la reginetta di bellezza Helen Shivers, è morta nel primo film.

Il cast di So cosa hai fatto sarà arricchito da diversi talenti emergenti dello schermo come Nicholas Alexander Chavez, Madelyn Cline e la star de La sirenetta Jonah-Hauer King, insieme a Billy Campbell, Sarah Pidgeon, Chase Sui Wonders e Tyriq Withers.