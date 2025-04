So cosa hai fatto: svelato finalmente il plot del sequel, ecco la descrizione del trailer del CinemaCon

La Sony ha alzato il sipario sul nuovo So cosa hai fatto. Il sequel, previsto per l'estate, riavvierà l'iconico franchise slasher con un cast in gran parte nuovo, anche se è previsto il ritorno dei veterani del franchise Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt, che riprenderanno i loro ruoli originali di Ray Bronson e Julie James.

Il nuovo film è stato diretto da Jennifer Kaytin Robinson sulla base di una sceneggiatura scritta insieme a Sam Lansky da una storia della stessi Robinson e di Leah McKendrick.

Per dare il via al CinemaCon di quest'anno, la Sony ha rivelato un nuovo trailer del reboot. Il trailer si apre con una coppia presa di mira da un killer armato di uncino, anche se a metà film il colpevole cambia arma, utilizzando anche un fucile subacqueo.

So cosa hai fatto, la decrizione del trailer mostrato al CinemaCon

socosahaifatto

Il filmato si apre su una coppia in una casa, con la ragazza che sale al piano di sopra per fare un bagno. Il ragazzo è ancora al piano di sotto, a pulire la cucina. Sente un rumore fuori, ma non vede nulla, poi torna dentro... e viene pugnalato da un uncino.

So cosa hai fatto: un primo piano di Sarah Michelle Gellar

L'assassino gli spara con un fucile subacqueo e lo trascina sul pavimento. Vediamo un cartello con scritto "Benvenuti a Southport". Seguono diverse inquadrature del nuovo cast in situazioni di pericolo, e poi una finestra appannata con la scritta "Sarai il prossimo". "Non è la prima volta che a Southport si verificano episodi di violenza come questo", afferma Ray in una scena. "Ho solo una domanda: cosa avete fatto l'estate scorsa?", chiede Julie.

Questa descrizione rivela che So cosa hai fatto è un vero e proprio sequel. Infatti, mantiene parte del cast originale. Mentre la storia è in gran parte incentrata su un nuovo gruppo di giovani personaggi interpretati da un robusto ensemble che comprende Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonah Hauer-King, Chase Sui Wonders, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Austin Nichols, Gabbriette e la star di Outer Banks Madelyn Cline, il fatto che Ray e Julie abbiano scene importanti sottolinea l'importante legame del nuovo capitolo con il film originale e il suo sequel del 1998.