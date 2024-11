So cosa hai fatto, la foto di Sarah Michelle Gellar sul set alimenta le speranze dei fan: "Ma è nel film?"

Sarah Michelle Gellar ha negato il suo coinvolgimento nel reboot di So cosa hai fatto. Pochi mesi dopo l'attrice ha postato su Instagram una foto dal set mandando i confusione i fan (e alimentando le loro speranze).

La foto condivisa dalla Gellar mostra una sedia da regista con stampato sullo schienale il titolo del reboot, I Know What You Did Last Summer. Nella didascalia della foto, Gellar ha taggato il marito Freddie Prinze Jr. e la regista del reboot, Jennifer Kaytin Robinson, scrivendo "Scooby Doo 3 in arrivo..." e ha aggiunto un'emoji che ride e piange, alimentando la speculazione secondo cui potrebbe essere in arrivo anche un terzo film di Scooby Doo.

L'attrice ha pubblicato la stessa foto nelle sue storie su Instagram con la didascalia "In visita al mio uomo @realfreddieprinze e alla mia amica @jennkaytin".

Ritorno all'orrore?

Nel 1997 Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. hanno lavorato insieme nell'originale horror So cosa hai fatto dove interpretavano - rispettivamente - Helen Shivers e Ray Bronson. La reginetta di bellezza Helen è stata uccisa alla fine del film escludendo, almeno apparentemente, la possibilità di un ritorno per Gellar.

Eppure la regista Jennifer Kaytin Robinson ha risposto alla foto pubblicata dall'attrice commentando: "Prima che mi scrivessi, lei rifiutava di essere non morta." Un ulteriore strizzata d'occhio nei confronti degli spettatori in vista di un possibile ritorno?

Quel che è certo è che Freddie Prinze Jr. riprenderà il suo ruolo nel reboot a fianco di Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonah Haur-King, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Austin Nichols e Gabbriette.