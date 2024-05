So cosa hai fatto: il sequel del cult horror ha una data di uscita nell'estate 2025

So cosa hai fatto ritornerà sugli schermi nel 2025 e Sony ha annunciato che il nuovo film horror debutterà nelle sale americane il 18 luglio del prossimo anno.

La data di uscita svela così quando i fan potranno rivedere in azione i protagonisti del primo capitolo della storia, arrivato nei cinema nel 1997, Freddie Prinze Jr e Jennifer Love Hewitt.

La continuazione della saga horror

Alla regia del nuovo capitolo della saga di So cosa hai fatto ci sarà la regista Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge).

La storia aveva preso il via con quattro amici che investono involontariamente una persona mentre stanno guidando di notte e, presi dal panico, decidono di liberarsi del corpo nell'oceano e di non parlare mai più di quanto accaduto. Un anno dopo i giovani iniziano a ricevere dei messaggi misteriosi da parte di qualcuno che sembra conoscere il loro oscuro segreto, venendo poi attaccati da un killer misterioso.

Il prossimo film, che dovrebbe contare sul ritorno delle star Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt, è stato scritto dalla regista Jennifer Kaytin Robinson e Sam Lansky basandosi su una versione della storia scritta da Leah McKendrick.

Il progetto dovrà scontrarsi ai box office con il reboot di Una pallottola spuntata che vede protagonista Liam Neeson nel ruolo del detective Frank Drebin.

Nel corso degli anni sono stati prodotti alcuni sequel e nel 2021 Amazon Prime Video aveva proposto una serie che offriva un approccio aggiornato alla storia.