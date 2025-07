So cosa hai fatto: Ryan Phillippe assente nel sequel ma potrebbe tornare in un nuovo capitolo

La star del cult del 1997 non ha fatto ritorno nel seguito ma potrebbe rientrare nel franchise in un futuro lungometraggio.

Ryan Phillippe non è tornato nell'ultimo capitolo di So cosa hai fatto nonostante il ritorno di Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt nei ruoli di Ray Bronson e Julie James.

Il personaggio di Phillippe, Barry Cox, moriva nel film originale e l'attore non è tornato nemmeno per un cameo nonostante il suo personaggio e la sua lapide vengano menzionati e mostrati nel film.

Ryan Phillippe tornerà in un nuovo capitolo di So cosa hai fatto?

Secondo la regista Jennifer Kaytin Robinson, inserire anche il cameo di Ryan Phillippe sarebbe stato un po' troppo:"Era diventato troppo. Barry Cox viene menzionato. Ha un riconoscimento. Ma sì, sembrava che ci fossero troppe idee".

Tuttavia, l'affetto nei confronti di Ryan Phillippe rimane:"Non è certo per mancanza d'amore verso Ryan, è fantastico. E credo davvero che ci sia un modo molto divertente per integrare Ryan in un possibile sequel, che spero accada".

Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt in una scena di So cosa hai fatto

Ryan Phillippe potrebbe rientrare nel franchise con un escamotage che pare la regista abbia già in mente da tempo.

Ryan Phillippe fatica a tornare nei suoi personaggi cult perché spesso muoiono

In una recente intervista, Ryan Phillippe aveva spiegato, scherzando, che spesso gli è complicato tornare ad interpretare i personaggi cult del suo passato perché sono spesso morti.

"Mi sembra di aver fatto la scelta sbagliata a morire in tutti questi progetti, perché poi quando vengono ripresi, io non posso farne parte. Una volta pensavo fosse figo, portare un personaggio fino all'ultimo istante. Ora penso: 'Ma che ti salta in mente? No, vuoi sopravvivere nel caso si facciano altri film'".

Ryan Phillippe in una scena di Five Fingers

L'attore però è felice del successo dei suoi progetti del passato:"È bello vedere che quei film, quei progetti, sono sopravvissuti, che hanno avuto un impatto culturale tale da essere ripresi. Ti fa sicuramente sentire come un dinosauro o consapevole della tua età. Ma allo stesso tempo è un complimento far parte di qualcosa che ha avuto successo".