Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”

Con il ritorno del franchise So cosa hai fatto, l'attrice riflette sul trattamento ricevuto dai media alla fine degli anni '90 e su come ha influenzato la sua carriera e la sua immagine pubblica.

Quando nel 2021 è uscito Framing Britney Spears, pochi avrebbero immaginato che Jennifer Love Hewitt si sarebbe sentita così coinvolta. Eppure, guardando il documentario, l'attrice ha riconosciuto una parte dolorosa del proprio passato: l'intenso scrutinio mediatico vissuto negli anni in cui era diventata famosa, tra serie cult come Cinque in famiglia e film iconici come So cosa hai fatto.

"Mi sono ritrovata a piangere per lei... e poi ho capito che stavo piangendo anche per me", ha raccontato in una recente intervista a Vulture, rievocando come la stampa parlava del suo aspetto fisico e del suo corpo quando era poco più che un'adolescente.

Diventare un sex symbol prima di capirne il significato

Aveva appena 18 anni quando interpretò Julie James in So cosa hai fatto. Ma già allora, il peso delle etichette e delle aspettative si era fatto sentire. "Ero considerata un sex symbol prima ancora di sapere cosa fosse il sesso", ha detto. "Mi disturba più oggi che all'epoca, perché ora riesco a vedere le cose da fuori".

socosahaifatto

Il suo rapporto con l'immagine pubblica è stato spesso complesso. Per proteggersi, Hewitt ha scelto di tenersi lontana dalla scena mondana. "Non ho nemmeno bevuto alcolici fino ai 25 anni", ha ammesso, a conferma di un percorso controcorrente rispetto ad altre icone pop coetanee come Britney Spears.

Con il reboot del franchise pronto a tornare nelle sale, Jennifer Love Hewitt si prepara ad affrontare il ruolo con occhi diversi. Oggi è un'attrice esperta, con il doppio degli anni che aveva quando tutto è cominciato. Questo nuovo capitolo rappresenta per lei un'occasione per riflettere sul tempo passato e sull'evoluzione personale.

"È come se passassi il testimone", ha spiegato, raccontando un momento toccante vissuto anni fa con Sigourney Weaver sul set di Heartbreakers nel 2001. "Mi disse che un giorno avrei smesso di essere la giovane sul set, e quel giorno è arrivato".

Durante le riprese con Chase Sui Wonders, nuova protagonista del film, Hewitt ha voluto condividere quel passaggio generazionale. "Mi sento ancora come se fossi l'ingenua, ma ora so che non lo sono più. E sto imparando ad accettarlo".

La locandina di So cosa hai fatto

Oggi Jennifer Love Hewitt non cerca più di fuggire dal suo passato. Al contrario, ha trovato un modo per trasformare quella pressione iniziale in consapevolezza artistica. "Volevo essere una brava attrice, non un corpo da giudicare. E penso che oggi, finalmente, le persone stiano iniziando a vedere anche questo".