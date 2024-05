So cosa hai fatto, Jennifer Love Hewitt sul suo ritorno: "Qualcosa bolle in pentola"

Jennifer Love Hewitt ha ammesso che le trattative per un suo ritorno nel ruolo di Julie nel prossimo film di So cosa hai fatto sono in corso.

Jennifer Love Hewitt ha confermato che potrebbe tornare sul set per riprendere il ruolo di Julie James nel prossimo capitolo della saga horror di So cosa hai fatto.

L'attrice, durante un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, ha però frenato l'entusiasmo dei fan, ribadendo che è ancora troppo presto per avere delle certezze.

Il possibile ritorno

La star della serie Ghost Whisperer ha però dichiarato che "qualcosa bolle in pentola", anche se non può rivelare molti dettagli.

Jennifer Love Hewitt ha raccontato: "Ho fatto un paio di telefonate preliminari. Continuo a ricevere messaggi dalle persone che mi dicono: 'Siamo così entusiasti!'. Io rispondo: 'Okay, ma il treno si sta muovendo realmente velocemente e non sono ancora a quel punto".

Jennifer nel primo film della saga

L'attrice ha però ammesso che la reazione dei fan la rende felice: "Sapere che le persone sono entusiaste pensando alla possibilità è molto bello. Onestamente è persino folle pensarci. Se si riuscirà a realizzarlo, non so nemmeno come mi sentirò oltre a estremamente sopraffatta e grata".

So cosa hai fatto, recensione: il remake seriale del famoso slasher si fa più trasgressivo su Prime Video

I primi dettagli del sequel

Alla regia del nuovo capitolo della saga di So cosa hai fatto, in arrivo sugli schermi americani il 18 luglio 2025, ci sarà la regista Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge).

La storia della saga horror è iniziata con quattro amici che investono involontariamente una persona mentre stanno guidando di notte e, presi dal panico, decidono di liberarsi del corpo nell'oceano e di non parlare mai più di quanto accaduto. L'anno successivo i giovani iniziano a ricevere dei messaggi misteriosi da parte di qualcuno che sembra conoscere il loro oscuro segreto, venendo poi attaccati da un killer misterioso.

Il prossimo film è stato scritto dalla regista Jennifer Kaytin Robinson e Sam Lansky basandosi su una versione della storia scritta da Leah McKendrick.