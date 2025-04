So cosa hai fatto: l'angosciante trailer del sequel ci mostra la violenza del nuovo assassino

La Sony ha diffuso in streaming il primo trailer di So cosa hai fatto, l'atteso sequel dell'omonimo slasher del 1997 di Jim Gillespie. I protagonisti del franchise Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. riprendono i ruoli di Julie James e Ray Bronson dei primi due film.

Sorta di ibrido tra sequel e reboot, la nuova versione è diretta da Jennifer Kaytin Robinson e co-scritta da Robinson e Sam Lansky, dopo una prima stesura di Robinson e Leah McKendrick e sulla base dei personaggi creati da Lois Duncan.

Si tratta del quarto capitolo del franchise di So cosa hai fatto ma il primo a ricollegarsi direttamente all'originale del 1998, in cui un gruppo di amici è perseguitato da un killer dalla mano uncinata un anno dopo aver ucciso un uomo in un incidente. Le new entry del franchise sono Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Austin Nichols, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonah Hauer-King, Billy Campbell e Gabbriette.

Il mancato ritorno nel cast di Sarah Michelle Gellar

So cosa hai fatto: un primo piano di Sarah Michelle Gellar

McKendrick e Robinson hanno proposto il sequel alla fine del 2022, e Neal H. Moritz è tornato nel ruolo di produttore. Sarah Michelle Gellar ha confermato di essere stata contattata per tornare a vestire i panni di Helen Shivers, ma ha rifiutato a causa della morte del personaggio e dell'impassibilità di un suo ritorno nella storia.

Camila Mendes, inizialmente prevista come protagonista, ha abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione dovuti al prossimo film di Amazon MGM Masters of the Universe. Le riprese principali di So cosa hai fatto sono iniziate nel novembre 2024.

La pellicola ha una data d'uscita fissata al 18 luglio 2025 nelle sale americane, giusto una settimana dopo l'arrivo al cinema dell'attesissimo Superman di James Gunn, con il quale si aprirà l'era del DC Universe.