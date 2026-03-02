Snyderverse, il regista non esclude un ritorno sugli schermi: "Tutto è possibile"

Il cambio alla guida del DC Universe sembrava aver posto fine allo Snyderverse, tuttavia i fan del regista sembra possano ancora sperare in un possibile ritorno delle storie ideate ispirandosi al mondo dei fumetti.

Zack Snyder, in occasione di una conversazione legata al decimo anniversario dell'uscita nelle sale di Batman v Superman: Dawn of Justice, ha infatti svelato che ci sono state delle conversazioni legate a una possibile continuazione.

Il possibile ritorno dello Snyderverse

Parlando ai microfoni di Josh Horowitz, Zack Snyder ha ora dichiarato che "tutto è possibile" per quanto riguarda lo Snyderverse, non escludendo la realizzazione di progetti non live-action.

Il regista ha infatti ammesso che ha avuto delle conversazioni riguardanti la possibilità di adattare le idee che aveva sviluppato per i sequel di Justice League in un film animato o in un fumetto. Snyder ha sottolineato: "No, ne abbiamo assolutamente parlato un po' e certamente, sì...".

Zack ha inoltre ricordato che il mondo dell'intrattenimento permette attualmente di muoversi in ogni direzione creativa: "Viviamo in un mondo in cui tutto è possibile, in qualsiasi forma, persino quella di un musical di Broadway... Sarebbe fantastico".

Le speranze dei fan del filmmaker

Il regista ha successivamente ribadito che non è impossibile ipotizzare un possibile ritorno dello Snyderverse, che da anni può contare su moltissimi fan: "Non direi mai che non c'è modo che ritorni".

Negli ultimi mesi i suoi fan hanno potuto vedere delle foto inedite scattate durante le riprese dei film della DC che ritraevano star come Henry Cavill, Amber Heard e Ben Affleck, interpreti di Superman, Mera e Batman. La condivisione dei contenuti ha alimentato le speranze di chi spera ancora che la storia interrotta in Justice League possa proseguire in qualche modo, scoprendo così in che modo avrebbe dovuto concludersi. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra le fila del DC Universe.