Snowball Earth, il manga amato da Hideo Kojima e Hideaki Anno potrebbe diventare presto un anime

Snowball Earth, manga post-apocalittico firmato Yuhiro Tsujitsugu, ha conquistato figure di culto come Hideo Kojima e Hideaki Anno. Con otto volumi pubblicati e una nona uscita imminente, la serie sta per annunciare una grande novità il 26 luglio, che potrebbe riguardare un adattamento anime.

Snowball Earth, il manga glaciale che ha scaldato i cuori di Kojima e Anno

Cosa succede quando un manga mischia robottoni, apocalissi climatiche e l'approvazione di Hideo Kojima? Succede che Snowball Earth diventa il nuovo fenomeno da tenere d'occhio. Nato dalla mente di Yuhiro Tsujitsugu, la serie ha già totalizzato 46 capitoli pubblicati su Monthly Big Comic Spirits a partire dal 2021, per un totale di otto volumi in giapponese (il nono in uscita a luglio). In Occidente, è VIZ Media ad averne acquisito i diritti, con la pubblicazione in lingua inglese iniziata solo alla fine del 2024. Ma nonostante la freschezza dell'edizione internazionale, Snowball Earth ha già fatto parlare di sé sui social, spingendo i fan a prepararsi a un'annuncio "super mega importante" atteso per il 26 luglio. L'indiscrezione, riportata da @MangaMoguraRE, coincide con l'uscita del nuovo capitolo in Giappone. E se la logica narrativa non inganna, tutto fa pensare a un adattamento anime ormai prossimo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La trama non si limita a scioccare per i suoi colpi di scena: è l'intera costruzione del mondo a risultare magnetica. Il protagonista è Tetsuo, un adolescente solitario, ex pilota di mecha impegnato per anni in battaglie spaziali contro mostri kaijū. Quando un'operazione militare fallisce, Tetsuo viene rispedito sulla Terra a bordo di una capsula di salvataggio, per poi risvegliarsi otto anni dopo in un pianeta trasformato da una nuova era glaciale. Il suo ritorno non è solo una lotta per la sopravvivenza, ma anche una corsa contro un mondo che non riconosce più. Un racconto di resistenza e malinconia, dove sotto la crosta di ghiaccio pulsa ancora una fiamma umana.

A rendere Snowball Earth un fenomeno trasversale non è solo la sua qualità narrativa, ma anche il sostegno ricevuto da alcune delle figure più influenti dell'intrattenimento giapponese. Sulla copertina del primo volume giapponese troneggiano le parole di Hideaki Anno, mente di Neon Genesis Evangelion, che ha elogiato la serie per la sua originalità. Sulla seconda, invece, troviamo il commento di Hideo Kojima, autore di Death Stranding, che ha espresso il proprio entusiasmo per l'opera. Ma non finisce qui: anche One, autore di One-Punch Man, ha firmato la terza copertina con una frase che sembra racchiudere l'essenza del manga: "È una storia di sopravvivenza estrema, una battaglia sull'orlo del precipizio, e si riesce a percepire il calore del corpo umano al suo interno."

Questi endorsement non sono meri slogan, ma indizi del peso artistico che Snowball Earth si è guadagnato in patria. Tsujitsugu ha saputo unire elementi classici del genere sci-fi a una sensibilità autoriale che lo rende qualcosa di più di un semplice manga d'azione. Se l'annuncio di luglio dovesse davvero confermare un anime, potrebbe essere l'inizio di una nuova stagione per la fantascienza giapponese, in cui anche la neve sa raccontare storie incandescenti.