Snake Eyes: il final trailer del fillm sulle origini di G.I. Joe

Snake Eyes racconterà la storia delle origini di G.I. Joe e il final trailer condiviso online regala moltissime scene d'azione e combattimenti ad alto tasso di adrenalina.

Nel filmato si assiste al momento in cui il protagonista riceve l'iconica maschera ed entra in azione, oltre a scoprire qualche anticipazione riguardante gli altri personaggi coinvolti nell'epica avventura.

Il progetto per il grande schermo, in arrivo in Italia il 21 luglio distribuito da Eagle Pictures, sembra offrirà un approccio totalmente nuovo alle origini del personaggio interpretato da Henry Golding.

La sinossi ufficiale di Snake Eyes: G.I. Joe anticipa infatti: "Dopo il suo arrivo in Giappone, l'Arashikage insegna a Snake Eyes come essere un guerriero ninja oltre a offrirgli quello che sta cercando: una casa. Ma quando dei segreti del suo passato vengono rivelati, l'onore e le fedeltà di Snake Eyes verranno messi alla prova, anche se questo significa perdere la fiducia di chi gli è più vicino".

Nel cast del film diretto da Robert Schwentke ci saranno anche Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Tahehiro Hira e Iko Uwais. La sceneggiatura è firmata da Evan Spiliotopoulos, Anna Waterhouse e Joe Shrapnel.

Henry Golding ha spiegato parlando del personaggio: "Volevo vedere qualcosa di diverso e volevo avere un aspetto differente. Poter lanciare un franchise di quel tipo era troppo bello per essere vero, e specialmente con un personaggio come Snake Eyes di cui le persone non sanno molto".