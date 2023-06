Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini stasera su Rai 2: trama e cast del film interpretato da Henry Golding

Stasera, 1 giugno, su Rai 2, in prima serata, va in onda Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini. Il film, co-prodotto da Stati Uniti d'America e Canada, è stato diretto da Robert Schwentke. La sceneggiatura è stata scritta da Evan Spiliotopoulos, Joe Shrapnel ed Anna Waterhouse su un soggetto dello stesso Evan Spiliotopoulos. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini: Trama

Snake Eyes è uno dei membri più formidabili del gruppo militare G.I. Joe, attivo contro il terrorismo su scala internazionale. Tra le sue caratteristiche vi è quella di farsi accompagnare in ciascuna missione dal lupo domestico Timber.

Dopo aver salvato la vita a un uomo, Snake Eyes scoprirà che egli è l'erede legittimo di un antico e segreto clan giapponese, l'Arashikage. Esso ha portato stabilità alla propria nazione per anni, combattendo senza risparmiarsi il Cobra, la più temibile organizzazione terroristica del mondo. Così, come premio per il suo gesto, Snake Eyes verrà ammesso di diritto all'Arashikage, e introdotto alla dottrina del clan. Qui verrà avviato agli insegnamenti per divenire un guerriero ninja e, apprezzandone metodo e disciplina, si sentirà sempre più integrato nel Paese del Sol Levante.

La lealtà e la fiducia che aveva promesso verranno però sconfessate quando il passato oscuro di Snake Eyes verrà rivelato. A quel punto egli si troverà davanti a una scelta: recuperare quanto perduto o tornare nel proprio luogo d'origine?

Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini: Curiosità

Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 21 luglio 2021 grazie a Eagle Pictures.

Il nuovo film del franchise di "G.I. Joe" e serve come prequel agli eventi dei lungometraggi precedenti. Il film è incentrato sul personaggio di Snake Eyes, interpretato da Henry Golding, e racconta le sue origini e come sia diventato uno dei membri più iconici del team G.I. Joe.

Nel franchise di G.I. Joe, Snake Eyes è noto per indossare una maschera che copre completamente il suo volto. Nel film, la maschera diventa un simbolo importante e rappresenta la transizione del personaggio verso l'identità di Snake Eyes.

Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini: Interpreti e personaggi

Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini: Critica e Trailer

Critica: Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 35% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 43 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10.