Smile 2, il sequel dell'horror campione di incassi accoglie il nuovo cast

Secondo quanto riportato da Deadline, Dylan Gelula di Dream Scenario e Raul Castillo di Army of the Dead insieme a Miles Gutierrez-Riley di The Wild sono stati scritturati per Smile 2, sequel del thriller horror campione di incassi uscito nel 2022.

Gli attori si uniscono al cast già annunciato che comprende Naomi Scott, Lukas Gage, Kyle Gallner e Rosemarie DeWitt. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Smile.

I dettagli su chi interpreteranno Gelula, Castillo e Gutierrez-Riley e sulla trama generale del film sono stati tenuti segreti. Quello che si sa è che Parker Finn dirigerà il sequel da una sua sceneggiatura e che l'uscita del sequel è prevista per il 18 ottobre 2024.

Smile, una star del film originale non tornerà

All'inizio dell'anno, Kal Penn ha rivelato di non essere stato chiamato per un ritorno nel sequel di Smile. Penn interpretava il Dr. Desai ed era uno dei personaggi che, essendo solo tangenzialmente collegato all'esperienza inquietante del film, rimaneva fuori pericolo lasciando così la porta aperta a un suo potenziale ritorno.

Smile 2: Paramount annuncia la data d'uscita del sequel

"Per quanto ne so, non sono nel sequel. Ma ovviamente direi di sì se mi chiamassero", ha detto Penn. "È stato uno spasso, quel film. Credo che in origine si chiamasse 'C'è qualcosa che non va in Rose' ed era un film horror a basso budget. Ho pensato che la sceneggiatura fosse fantastica, e io sono del New Jersey, abbiamo girato per lo più nel New Jersey, quindi sembrava molto bello. E mi piace l'horror. E poi, il modo in cui è esploso, mi ha entusiasmato e reso felice, ovviamente, il cast, Sosie [Bacon] e il regista, ma anche solo l'idea che i fan dell'horror dicessero: 'Va bene, questo è il film', che non pensavamo nemmeno potesse andare in sala, e invece è successo. Quindi, da fan, sono eccitato per il secondo".