Smile 2, Lukas Gage: 'C'è una scena così sanguinolenta e disgustosa che sono corso a vomitare'

Lukas Gage ha confessato di essere corso a vomitare tra un ciak e l'altro di Smile 2 per via di una scena particolarmente disgustosa.

Lukas Gage anticipa che il tasso di gore in Smile 2 sarà alle stelle. Lo stesso attore è stato costretto a correre a vomitare dopo una ripresa particolarmente sanguinolenta e disgustosa del sequel horror.

Nel corso di un'apparizione al Jess Cagle Show su SiriusXM, Gage ha rivelato di aver concluso le riprese di Smile 2, sequel dell'hit horror del 2022 Smile, e il film è talmente intenso da averlo fatto star male fisicamente.

"Ho il terrore di rivelare eventuali spoiler. Posso solo dire che se avete amato il primo film, adorerete questo", ha detto. "È così terrificante. È stata la prima volta che sono stato su un set in cui avevo davvero paura, durante una sola ripresa mi è venuto da vomitare. Non credevo fosse possibile, ma era così cruento e disgustoso".

Di cosa parla Smile

Smile, che ha incassato 217 milioni di dollari al botteghino mondiale, segue Sosie Bacon nei panni di una terapista tormentata da un mostro che assume la forma di persone che sfoggiano un sorriso inquietante.

Il film, scritto e diretto dal regista Kyle Finn, ha fatto notizia prima della sua uscita per aver assunto attori per assistere a partite di baseball dal vivo mentre sorridevano in modo innaturale per le telecamere, come riportato da Entertainment Weekly.

Il sequel vedrà nel cast Lukas Gage, Kyle Gallner, che tornerà nei panni dell'ex fidanzato del personaggio di Sosie Bacon, Naomi Scott, Dylan Gelula e Rosemarie Dewitt. Al momento non si conoscono dettagli sul plot, tenuto rigorosamente segreto da Paramount.