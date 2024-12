Smile 2: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

Sono attualmente aperti i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di Smile 2 su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 34,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina della Steelbook). Tutti i dettagli relativi al prodotto in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di Smile 2 è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 27 gennaio 2025.

Smile 2 - Edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray: Un tuffo nell'oscurità

Quando la luce dei riflettori diventa opprimente nel suo essere abbagliante, le ombre si fanno più profonde. Smile 2, il thriller psicologico che ha ridefinito il genere horror, arriva in una raffinata Edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray, progettata per offrire un'esperienza cinematografica senza precedenti. Con immagini in Ultra HD e un audio avvolgente, questa edizione trasforma ogni visione in un viaggio inquietante nei recessi più oscuri della mente.

Smile 3, il regista anticipa il terzo film dopo il finale shock del secondo capitolo

Al centro della storia c'è Skye Riley (Naomi Scott), star del pop mondiale sull'orlo del collasso, intrappolata in un vortice di terrore e allucinazioni che minacciano di distruggerla. L'elegante confezione Steelbook rende questa edizione un oggetto da collezione imprescindibile. Un must per gli appassionati di cinema horror e collezionisti.