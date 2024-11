Smallville: Tom Welling svela il finale alternativo girato per la serie

Inizialmente era stato previsto un diverso approccio per il finale della serie in cui Clark diventava finalmente Superman

Tom Welling è recentemente tornato a parlare del finale della serie Smallville, in cui Clark indossa finalmente il costume di Superman per poi spiccare il volo per la prima volta nello show. Ebbene, inizialmente, si era pensato a un approccio molto diverso.

Una delle serie di supereroi che ha definito un genere importante dagli anni 2000 fino al 2010 è stata Smallville, che ha raccontato la storia delle origini di Superman prima ancora che la CW decidesse di mettere in piedi il proprio universo narrativo con Arrow. Mentre Smallville si concentrava su come Clark sarebbe diventato Superman, il finale della serie si concludeva con la versione di Welling dell'icona DC che alla fine diventava l'Uomo d'Acciaio.

Al Comic Con di Stoccolma di quest'anno, Welling ha discusso della serie e della sua eredità, compreso il finale. Quando gli è stato chiesto della famosa scena in cui Clark si strappa la camicia e si veste da Superman, l'attore ha rivelato che all'inizio era stato pensato un approccio molto diverso per quel che riguardava le inquadrature da effettuare durante le riprese.

Tom Welling e Michael Rosenbaum nell'episodio Finale di Smallville

Il finale alternativo ispirato a 24

"La scena finale era stata scritta in modo completamente diverso", ha svelato Welling. "Inizialmente Clark vedeva la tuta, poi tagliavano su di lui che la indossa e si metteva gli stivali. Vi ricordate di Kiefer Sutherland in 24? Quella serie si era appena conclusa, e una delle cose che avevano fatto lì era un'immagine satellitare dallo spazio, con lui che parlava con l'immagine satellitare, sapendo che Chloe, con cui lavorava, stava guardando, e le stava dicendo addio. Diceva: "Non posso restare, ma devo andare" e ricordo che l'impressione che ne avevo tratto era che si trattava di un uomo che va là fuori, che combatte la sua battaglia. Non potevamo andare con lui, ma questo permetteva alla nostra immaginazione di credere che fosse ancora là fuori".

Parlando dell'approccio a Smallville, Welling ha proseguito: "Mi sono ispirato a quello e quando abbiamo cercato di applicarlo alla serie, ho fatto riferimento all'idea che questo personaggio sarebbe andato là fuori. Non potevamo seguirlo. Ed è così che è nato tutto. C'è stata qualche discussione sulle inquadrature che avremmo usato, tra me e Greg Beeman, che ha diretto l'episodio. Ma l'idea era che li avrei costretti a fare una ripresa con la gru per entrare in azione. Dopo di che, lo show sarebbe finito, non avrei permesso loro di girare altre angolazioni, perché era questo che volevo".

Welling ha poi aggiunti alcuni dettagli tecnici: "Così il reparto costumi mi disse: 'Quindi vedremo solo questo? Ok. Così mi hanno fatto un crop top senza maniche. Non volevano pagare l'intero costume e a me non importava, non volevo indossare tutto il costume. Così, se dopo che mi strappo la maglietta, l'inquadratura fosse rimasta su di me, si sarebbe visto il mio ombelico".