Slow Horses 5: Lamb affronta un altro caso complicato e bizzarri eventi nel trailer dei nuovi episodi

Slow Horses tornerà con gli episodi della stagione 5 dal 29 ottobre su Apple TV+ e il trailer regala qualche anticipazione sui nuovi problemi che verranno affrontati da Lamb.

Il nuovo capitolo della storia arriverà in streaming con un episodio ogni settimana fino al 29 ottobre.

Cosa anticipa il trailer di Slow Horses 5

Nella quinta stagione di Slow Horses, show tratto dai romanzi di Mick Herron, l'esperto in tecnologia Roddy Ho ha una relazione con una giovane bellissima e molto glamour. Una serie di eventi sempre più strani iniziano tuttavia a far destare dei sospetti e a scoprire un legame tra quanto accaduto.

Ecco il trailer del ritorno dello show:

Alla regia della quinta stagione c'è Saul Metzstein, mentre Will Smith si è occupato dell'adattamento dei libri per il piccolo schermo.

Oltre a Gary Oldman, il cast comprende anche Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke, e Jonathan Pryce. Nella quinta stagione di Slow Horses apparirà anche Nick Mohammed (Ted Lasso) con un ruolo da guest star.

Il rinnovo per la stagione 7

La serie Slow Horses ha già ottenuto il rinnovo fino alla stagione 7, che porterà sullo schermo la storia raccontata tra le pagine di Bad Actors, pubblicato nel 2022.

Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV+, ha dichiarato: "Slow Horses ha conquistato i fan di tutto il mondo con il suo mix unico di umorismo britannico autoironico e azione adrenalinica. Sono entusiasta che gli spettatori avranno un'altra stagione per apprezzare la magnifica interpretazione di Gary nel ruolo di Jackson Lamb insieme allo spionaggio leggermente inetto degli Slow Horses".

Ben Vanstone scriverà lo script della stagione 7 della serie, mentre Robert McKillop ne sarà il regista. La serie è prodotta da See-Saw Films e nel team di produttori ci sono anche Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Dan Hassid, Herron, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e Oldman.