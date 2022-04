Slow Horses, Gary Oldman sui suoi frequenti peti: "É difficile evocarli al momento giusto"

Gary Oldman ha recentemente detto la sua a proposito dell'uso frequente dei peti che contraddistingue Jackson, il suo personaggio in Slow Horses. L'attore ha spiegato che non sono parte del lato comico della serie spy-thriller, bensì un importante tratto caratteriale del ruolo che interpreta.

Quando ci viene presentato Jackson Lamb, il capo del gruppo di spionaggio noto come Slough House interpretato da Gary, quest'ultimo sta dormendo sul suo divano e, risvegliandosi, è immediatamente preda di un attacco di flatulenza piuttosto rumoroso. "Fa parte del mondo in cui vive, è così che si rapporta con la sua realtà", ha spiegato Oldman.

Slow Horses: Gary Oldman in una scena

Come riportato da Cinema Blend, durante un'intervista recente con Jack Lowden e la star de L'ora più buia, il giornalista si è sentito quasi obbligato a chiedere all'attore come come ha scelto di rapportarsi ad un momento del genere dal punto di vista recitativo.

Sempre pronto a rispondere, Gary Oldman ha dichiarato: "Beh, tu non... ovviamente non lo evochi fisicamente al momento giusto. Ma come interpreti quelle scene? Beh, in un certo senso mimi il, um... mimi l'arrivo del peto e alzi il sedere. In seguito gli altri attori reagiscono a quello che hai fatto e il resto spetta reparto del suono."