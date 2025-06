Slow Horses 5: trailer, prime immagini e data d'uscita della quinta stagione in arrivo su Apple TV+

Oggi Apple TV+ ha svelato il primo trailer e le nuove immagini della quinta stagione di Slow Horses, lo spy drama di vincitore di Emmy e BAFTA Award con il premio Oscar Gary Oldman.

L'attesissima quinta stagione farà il suo debutto in streaming sulla piattaforma digitale il 24 settembre 2025 con i primi due episodi dei sei totali, seguiti da un episodio a settimana fino al 22 ottobre successivo.

Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non molto affettuoso come Slough House (il Pantano).

Slow Horses: la squadra di Jackson Lamb al completo nella quinta stagione

La trama e le new entry della quinta stagione

Slow Horses, Christopher Chung nella quinta stagione

Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.

Slow Horses, Kristin Scott Thomas e James Callis nella quinta stagione

Nella quinta stagione di Slow Horses, tutti si insospettiscono quando il nerd tecnologico Roddy Ho ha una nuova, affascinante fidanzata; quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, tocca agli Slow Horses capire come il tutto sia collegato. D'altronde, Lamb sa che nel mondo dello spionaggio valgono sempre le regole di Londra: coprirsi le spalle.

Il cast comprende la candidata all'Oscar Kristin Scott Thomas, il candidato all'Emmy Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke e il candidato all'Oscar Jonathan Pryce. Tra le new entry di questa stagione ci sarà anche la star di Ted Lasso Nick Mohammed come special guest.