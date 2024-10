Slow Horses 6: la serie con Gary Oldman ottiene il rinnovo da parte di Apple TV+

A pochi giorni dal finale della quarta, che ha debuttato il 9 ottobre in streaming, Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per la stagione 6 della serie Slow Horses, che sarà composta da sei nuove puntate.

Il protagonista dell'adattamento degli apprezzati romanzi di Mick Herron è l'attore premio Oscar nel ruolo di Jackson Lamb.

L'annuncio della piattaforma

La serie è stata accolta in modo molto positivo da parte della critica e del pubblico, venendo definita come "la migliore serie di spionaggio vista in televisione" e uno "spy thriller epico".

Jay Hunt, direttore creativo per l'Europa di Apple TV+, ha dichiarato: "Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato di Slow Horses e sono lieto che Gary Oldman guiderà questo cast stellare in un'altra avventura tagliente e ricca di azione".

Oldman nel ruolo di Lamb

La sesta stagione vedrà i Slow Horses in fuga, mentre Diana Taverner li trascina tutti in un gioco di ritorsioni e vendette ad alto rischio.

La serie è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House.

Slow Horses 4, la recensione: una stagione più umana per la serie con Gary Oldman

Il cast della serie

Gary Oldman ha il ruolo Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.

Il cast comprende Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Samuel West, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, Tom Brooke, Joanna Scanlan e i Jonathan Pryce.

La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films, con Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Adam Randall, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e Gary Oldman come produttori esecutivi. La sesta stagione è adattata per la televisione dalla co-produttrice esecutiva Gaby Chiappe, mentre Adam Randall torna alla regia.

Le prime quattro stagioni complete di Slow Horses sono disponibili in streaming su Apple TV+ e recentemente è stata annunciata anche una quinta stagione che sarà adattata dal quinto romanzo, London Rules.