Sky Cinema Christmas, ecco la programmazione speciale a partire da oggi

E per prepararsi al meglio al periodo festivo torna, per il 10° anno, Sky Cinema Christmas, il canale interamente dedicato ai film a tema natalizio, che si accende dal 1° dicembre al 6 gennaio alla posizione 303 di Sky, con la collezione on demand disponibile su Sky e in streaming su NOW TV. E grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, il canale Sky Cinema Christmas e una selezione di titoli on demand saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky via satellite e internet.

Tra i titoli proposti da Sky Cinema Christmas spiccano grandi classici come Una poltrona per due con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, la pellicola con protagonista Ben Affleck Natale in affitto, la vivace commedia natalizia Fuga dal Natale con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd, la rielaborazione del Canto di Natale di Dickens S.O.S. Fantasmi con Bill Murray; e la commedia corale Natale all'improvviso con Diane Keaton e Olivia Wilde.

La locandina di Love Actually - L'amore davvero

L'atmosfera natalizia non manca nei romantici L'amore non va in vacanza con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, Love Actually - L'amore davvero con un grande cast di star tra cui Keira Knightley, Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson e Colin Firth, e Serendipity - Quando l'amore è magia con Kate Beckinsale e John Cusack. Non mancheranno i film d'animazione, con la favola natalizia dagli autori di Galline in fuga, Il figlio di Babbo Natale, la coloratissima avventura animata L'apprendista Babbo Natale, insieme ad altri classici come Bianco Natale con Bing Crosby e La vita è meravigliosa con James Stewart.

Numerosissime, come sempre, le prime visioni di Sky Cinema nel corso del mese di dicembre e per tutto il periodo festivo: si inizierà sabato 5 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno con Se mi vuoi bene, la commedia di Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Lucia Ocone e Flavio Insinna. Si respira già aria natalizia invece lunedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas con Il primo Natale, la commedia natalizia campione d'incassi della scorsa stagione in cui Salvatore Ficarrae Valentino Picone, davanti e dietro la macchina da presa, assistono in prima persona alla nascita di Gesù.

Se mi vuoi bene, la recensione: Il ritorno di Brizzi alla commedia sentimentale

Domenica 13 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, la prima visione della commedia romantica a tema natalizio Last Christmas (disponibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite) con Emilia Clarke, Henry Golding ed Emma Thompson. La vita di Katarina è un disastro: sogna di fare la cantante, ma arriva in ritardo alle audizioni, eccede nel consumo di alcolici e lavora in un negozio dove combina più guai che altro. Ma la sua vita subisce un cambiamento drastico quando incontra Tom, che l'aiuta a ritrovare la sua versione migliore. Per la vigilia di Natale da non perdere la prima tv di Trolls World Tour, giovedì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (anche in 4K HDR con Sky Q satellite): secondo capitolo animato della fortunata saga musicale firmata DreamWorks, con Poppy e Branch che scoprono l'esistenza di diverse tribù di trolls che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica. Tuttavia, il re vuole distruggere tutti i generi musicali per permettere solo a uno di loro di regnare supremo: il rock. Le voci italiane dei protagonisti sono di Stash, Francesca Michelin ed Elodie.

Moschettieri del Re: La Penultima Missione, Sergio Rubini, Valerio Mastrandrea, Roco Papaleo, Pierfrancesco Favino

La sera del 25 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno un grande appuntamento per tutta la famiglia con il primo dei nuovi film Sky Original, Tutti per 1 - 1 per tutti, seguito del film Moschettieri del Re: La Penultima Missione, sempre diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution e Indiana e con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione. Nel cast il pubblico ritroverà Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, rispettivamente nei panni di D'Artagnan, Porthos e Athos, eMargherita Buy in quelli della Regina Anna d'Austria. Con loro ci sarà ancora Federico Ielapi, insieme a due nuovi personaggi, interpretati da Giulia Michelini e Guido Caprino. A completare un grande cast di interpreti anche Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani e Anna Bonasso. Guidati dalla veggente Tomtom, i moschettieri si lanciano in una nuova avventura: sul loro cammino troveranno la Principessa Ginevra, figlia di Enrichetta d'Inghilterra, il giovane orfanello Buffon e Cirano.

Sarà invece un Santo Stefano all'insegna dell'avventura con la prima tv di Dolittle, sabato 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (anche in 4K HDR con Sky Q satellite): Robert Downey Jr. nell'avventurosa versione blockbuster, basata sul personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting. Dalla morte della moglie, John Dolittle, il dottore capace di parlare con gli animali, si è isolato e ha rinunciato a tutto. Ora però la Regina, gravemente malata, ha bisogno del suo aiuto ed è necessario che torni al lavoro per portarle il fiore dell'albero dell'Eden che può guarirla. Nel cast anche Antonio Banderas.

Altra trasposizione letteraria quella di domenica 27 dicembre: alle 21.15 su Sky Cinema Due la prima tv di Piccole Donne (anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Greta Gerwig rilegge il capolavoro di Louisa May Alcott in un film con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Louis Garrel, Laura Dern e Meryl Streep. Il percorso di crescita di Jo March e delle sue sorelle Meg, Amy e Beth, ognuna con la sua indole e con un diverso approccio a un mondo in cui le regole le dettano gli uomini. Oscar® 2020 per i migliori costumi.

Locandina di Bloodshot

Adrenalina e azione per la prima tv di lunedì 28 dicembre, quando alle 21.15 su Sky Cinema Uno andrà in onda Bloodshot (anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Vin Diesel nello spettacolare revenge movie basato sull'omonimo fumetto. In congedo dopo una missione di successo, il marine Ray Garrison si gode la vacanza in Italia con la moglie, quando entrambi vengono rapiti. La loro situazione sembra senza speranza, ma un giorno Ray si sveglia in un laboratorio ad altissima tecnologia dove scopre gli sono stati innestati dei prodigiosi naniti nel sangue, che fanno di lui un supersoldato. Con questi nuovi poteri, Ray è in cerca di vendetta per quello che è successo. Nel cast anche Guy Pearce.

Una commedia "estiva" per aprire il nuovo anno: venerdì 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno la prima tv di Odio l'estate, l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo che tornano sullo schermo cinematografico con una commedia di successo che celebra l'amicizia. Durante le vacanze estive, tre uomini con le rispettive famiglie finiscono per affittare la stessa casa a causa di un errore di prenotazione. I tre nuclei non potrebbero essere più diversi e la convivenza rappresenterà per tutti una vera e propria impresa di sopravvivenza, almeno inizialmente... Nel cast Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase.

Odio l'estate: Aldo, Giovanni e Giacomo di nuovo in gran forma, parola di Brunori Sas

Lunedì 4 gennaio un altro trio fa il suo ritorno sul grande schermo: alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriva la prima tv di Charlie's Angels"(anche in 4K HDR con Sky Q satellite). I tre "angeli" al servizio di Charlie questa volta hanno i volti di Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska in un action-comedy diretto e interpretato da Elizabeth Banks. Elena Houghlin è la brillante scienziata che ha inventato Callisto, una nuova tecnologia in grado di illuminare il mondo. Callisto però ha un'anomalia in grado di diventare un'arma letale nelle mani sbagliate. Per questo Elena finisce nei guai, ma a salvarla ci sono gli angeli Sabina e Jane. Per proteggere il Mondo da questa minaccia, Elena si unisce a loro.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un momento del film con Luì e Sofì

E per chiudere in bellezza, ecco arrivare la coppia di youtuber campione d'incassi: mercoledì 6 gennaio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno la prima tv di Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, il debutto cinematografico di Luì e Sofì, meglio conosciuti come i Me contro Te. I due ogni giorno caricano un nuovo video sul web nella speranza di essere invitati al concorso che assegnerà il Like Award. Ma il signor S, il loro storico nemico, ha escogitato un piano diabolico per contrastarli: rapire Luì e Sofì e sostituirli con dei cloni che risponderanno solo a lui.

A questi titoli si aggiunge anche la nuova produzione Sky Original, prodotta da Sky e Banijay Italia, Cops - Una banda di poliziotti, che debutterà il 14 e il 21 dicembre con i due appuntamenti diretti da Luca Miniero, con un cast corale composto da Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. commissariato di Apulia, piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce, è destinato a chiudere per assenza di crimini. Il gruppo di poliziotti ha quindi solo una possibilità per evitare di essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città.