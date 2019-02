Sky Cinema Adventure: ecco il nuovo canale dedicato ai film d'avventura!

Dal 1° al 28 febbraio, al canale 305 di Sky, si accende Sky Cinema Adventure, con una programmazione interamente dedicata all'avventura: oltre 80 film con protagonisti eroi moderni e del passato, esploratori e avventurieri. I titoli sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione ADVENTURE. E solo per i lettori di Movieplayer, arriva anche una clip in esclusiva!

Un concentrato di emozioni e adrenalina, dove non mancheranno film celebri come i due capitoli Lara Croft: Tomb Raider e Lara Croft Tomb Raider - La culla della vita, interpretati da Angelina Jolie, e il reboot del 2018 con Alicia Vikander, Tomb Raider. La programmazione sarà arricchita da misteri e antichi tesori con i film Sahara, in cui Penélope Cruz e Matthew McConaughey sono al centro di antiche ricerche, Civiltà Perduta con Charlie Hunnam e Robert Pattinson che esplorano l'Amazzonia per rintracciare una città nascosta e Il tesoro dell'Amazzonia con Dwayne Johnson, Rosario Dawson e Christopher Walken nella giungla brasiliana alla ricerca del figlio di un miliardario.

Da non perdere sabato 9 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 23.10 su Sky Cinema Adventure la prima visione di Terre Selvagge: Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) protagonista di un film d'avventura ambientato nell'Irlanda del XIII secolo, in cui un gruppo di monaci viaggia attraverso la campagna con la missione di portare a Roma la reliquia più sacra della loro terra. Lungo il viaggio forze nemiche cercheranno di avere il sopravvento su di loro, portando alla luce i pericoli connessi alla reliquia stessa.

Tra gli altri film in programmazione, L'ultima discesa, in cui Josh Hartnett si trova in montagna quando viene sorpreso da una bufera di neve; l'action-movie prodotto da James Cameron Sanctum, che vede un gruppo di speleologi intrappolato in una caverna a causa di una tempesta tropicale; Cast Away di Robert Zemeckis, in cui Tom Hanks è un manager che si ritrova da solo su un'isola deserta in seguito a un disastro aereo; e Jungle, film tratto da una storia vera con Daniel Radcliffe, in prima visione giovedì 28 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in seconda serata su Sky Cinema Adventure.

Anche il genere fantasy arricchirà la programmazione di Sky Cinema Adventure: tra le pellicole troviamo il sequel campione d'incassi del film con Robin Williams Jumanji - Benvenuti nella giungla con Dwayne Johnson e Jack Black, in cui quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame d'avventura; La leggenda degli uomini straordinari con Sean Connery nei panni di un avventuriero che guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo; Il regno del fuoco in cui Matthew McConaughey e Christian Bale, tra scenari apocalittici, proveranno a combattere la stirpe di draghi che domina la Terra nel 2020; Stardust, la fiaba fantasy con Michelle Pfeiffer e Robert De Niro in cui un ragazzo entra in un regno magico per catturare la stella cadente che ha promesso alla sua amata; Nelle pieghe del tempo, il fantasy targato Disney con Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Chris Pine, dove un trio di ragazzini viaggia nello spazio per ritrovare un astrofisico scomparso; il fantasy orientale che unisce comicità e arti marziali Il regno di Wuba, dai creatori di Shrek.

Non mancheranno le avventure storiche tra cui King Arthur, in cui la leggenda di Re Artù rivive nei volti di Clive Owen e Keira Knightley; Il tredicesimo guerriero dove Antonio Banderas è un poeta arabo alla guida di dodici guerrieri vichinghi contro misteriose creature nemiche; il kolossal avventuroso di John Woo, ambientato nell'antica Cina, La battaglia dei tre regni.

I viaggi nel tempo e nello spazio sono al centro delle avventure fantascientifiche in film come: Zathura - Un'avventura spaziale con Josh Hutcherson e Tim Robbins in cui due fratelli trovano un gioco misterioso che li catapulterà in un mondo fantastico; TIMELINE, film con Paul Walker e Gerard Butler ispirato a un romanzo di Michael Crichton, dove un professore universitario rimane intrappolato nel 1300 dopo un viaggio nel tempo, e dovrà attendere il soccorso di tre studenti; After Earth con Will Smith e Jaden Smith nei panni di un ranger e suo figlio costretti a un atterraggio d'emergenza sulla Terra, un posto ormai selvaggio e ostile; Outlander - L'ultimo vichingo con Jim Caviezel, in cui l'arrivo di un alieno sconvolge gli abitanti di un villaggio vichingo.

Sono da non perdere, infine, i film d'avventura tratti dalla grande letteratura. Tra questi: la spettacolare versione della fiaba sull'eterna fanciullezza Peter Pan e Hook - Capitan Uncino con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts, entrambi ispirati al personaggio letterario creato dallo scrittore James Matthew Barrie; I fantastici viaggi di Gulliver con Jack Black ed Emily Blunt, adattamento del romanzo d'avventura di Jonathan Swift; la fantastica avventura per ragazzi con Gérard Depardieu I ragazzi di Timpelbach, basato sul romanzo Timpetill scritto da Henry Winterfeld.