Skinamarink: l'horror da 15.000 dollari è la nuova ossessione di Internet

La nuova ossessione del web è Skinamarink, micro-budget horror costato solo 15.000 dollari e diretto da Kyle Edward Ball.

"Ho un canale YouTube in cui le persone commentano gli incubi che hanno avuto e io li ricreo" spiega Ball. "Il più comunemente condiviso era questo, 'Ho un'età compresa tra i 6 ei 10 anni. Sono a casa mia. I miei genitori sono morti o sono dispersi e c'è una minaccia che devo affrontare.' Mi interessava perché anche io ho un vivido incubo di quel periodo. Ho pensato che fosse incredibile che quasi tutti sembrassero condividessero questo incubo quindi ho voluto esplorare questa cosa. E poi l'ho trasformato in un film".

Il risultato è proprio Skinamarink, un film horror a micro-budget che è diventato l'ossessione di Internet dopo alcune proiezioni. Una sapiente miscela di narrativa tradizionale e film d'arte, Skinamarink è molto più incentrato sull'atmosfera e sul sound design che sugli attori o sugli eventi che accadono nel film. Con immagini che combinano lo stile onirico del David Lynch di Inland Empire con l'estetica dei polverosi film per famiglie degli anni '70 tirati fuori dalla soffitta, si tratta di un'allucinazione claustrofobica che fonde le idee più spaventose dell'infanzia in un'esperienza terribile.

Realizzare il film è stato tutt'altro che facile. Ball, regista esordiente, aveva bisogno di raccogliere fondi ed è riuscito a racimolare circa 15.000 dollari, principalmente attraverso il crowdfunding. Da lì, è stato in grado di sfruttare ogni dollaro, usufruendo delle riprese gratuite nella sua casa d'infanzia a Edmonton, in Canada, o chiedendo in prestito attrezzature alla Film and Video Arts Society of Alberta, una cooperativa senza scopo di lucro che aiuta i registi indipendenti.

Ball e il suo assistente alla regia Joshua Bookhalter - che è morto durante la post-produzione e a cui è dedicato il film - hanno sfruttato a proprio vantaggio il budget ridotto, utilizzando riprese creative per evocare il terrore fingendo che il pericolo sia subito fuori dall'inquadratura. Il risultato è un pellicola originale che sfrutta punti di vista e angolazioni non convenzionali influenzati per mostrare il mondo attraverso gli occhi dei due bambini protagonista e della misteriosa forza malefica che li spia.

Ben prima di trovare distribuzione (uscirà nel 2023 prima nei cinema e poi in streaming), Skinamarink ha preso la via dello streaming illegale ed è diventato molto diffuso tra gli appassionati.

"Penso che la gente avesse l'impressione che non avessimo la distribuzione e ci stessero facendo un favore piratando il film, ma avevamo un piano", dice Ball.

Fatto sta che l'uscita illegale ha creato un incredibile passaparola. Curiosamente, Skinamarink si trova al numero 12 nella classifica dei "50 migliori film horror del 2022" di Letterboxd, davanti a titoli ben più blasonati e ben al botteghino come The Black Phone e Bodies Bodies Bodies.