Skeleton Crew, Jude Law svela le regole bizzarre sui set di Star Wars: "Niente bottoni, niente carta"

Sui set delle serie e dei film di Star Wars vigono delle regole alquanto bizzarre su ciò che è concesso portare o non portare sul set

Jude Law, protagonista della nuova serie Skeleton Crew, ha rivelato che c'erano ragazzi della Lucasfilm sul set per assicurarsi che venissero rispettate alcune regole di Star Wars, tra cui l'assenza di bottoni e di carta nella galassia lontana lontana.

"Nessuno ti dice che non ci sono bottoni. Questa è la regola: niente bottoni", ha ribadito l'attore a GamesRadar+. Law interpreta Jod Na Nawood nella serie che ha debuttato oggi su Disney+. "E niente carta. Ci sono certe regole".

Law ha proseguito: "Ci sono ragazzi della Lucasfilm che controllano tutto e si assicurano. Ci sono anche alcuni movimenti di macchina che non è permesso fare. Perché si ricollegano tutti a ciò che [George] Lucas ha fatto in Star Wars del 1977". È questa guida dello stile a costituire un po' la bibbia di Star Wars che, secondo Law, fa sembrare i film dello studio, beh, unicamente Star Wars.

"C'è un intero regolamento - saprete inconsciamente che non è un film Marvel, ma un film di Star Wars, a causa di certi movimenti della macchina da presa. Ma io amo i dettagli di questo tipo. Non ci sono pulsanti. Si vedono sempre lacci o velcro, allacciature o fasce, capisci? E, sì, non esiste la carta".

Skeleton Crew: nuove anticipazioni sul personaggio di Jude Law in un video del dietro le quinte

La serie segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa - incontrando improbabili alleati e nemici - sarà un'avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato.

I primi due episodi di Skeleton Crew hanno debuttato oggi su Disney+. Su queste pagine potete già leggere la recensione dei primi episodi, che a distanza di diversi mesi dal fallimento di The Acolyte, ci riporta a un'atmosfera sicuramente più leggera e spensierata.