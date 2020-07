Skam Italia, Pietro Turano vittima di un episodio di omofobia

Pietro Turano è stato vittima di un episodio di omofobia da un gruppo di ragazze adolescenti con cui aveva appena scattato una serie di selfie. L'attore, che interpreta Filippo Sava in SKAM Italia, ha denunciato l'episodio su Instagram, anche per "esorcizzare il magone" che si porta addosso dopo quanto è successo.

Pietro Turano in SKAM Italia

Pietro Turano è uno dei ragazzi di Skam Italia, una delle serie più amate, soprattutto dal pubblico giovane, giunta alla quarta stagione e disponibile su Netflix. Pietro, gay dichiarato proprio come Filippo, è anche molto attivo nel sociale è Vicepresidente Arcigay Roma, consigliere nazionale Arcigay e fa parte dello staff del Gay Center. Alcuni giorni fa, l'attore è stato vittima di un episodio di omofobia ad Albano Laziale, mentre era in compagnia del suo ragazzo Jacopo. Pietro è stato avvicinato da un gruppo di adolescenti che gli hanno chiesto di fare una foto con loro, l'attore, sempre molto disponibile, si è fermato e ha fatto una foto con ognuno di loro.

Una foto di Pietro Turano

"Quando sono ritornato dopo una passeggiata e mi sono avvicinato alla fontanella per bere, una di queste ragazze mi ha urlato contro "a frocio" Per tre volte", ha raccontato Turano nelle sue storie di Instagram. Pietro dopo un attimo si è voltato e le ha detto: "Sì, sono frocio. E quindi?, loro si sono giustificate dicendo che non ce l'avevano con me". L'attivista, che è rimasto molto scosso ha proseguito, spiegando anche perché ha voluto condividere l'episodio: "Non mi capitava da tanto tempo in questa maniera qua. E mi sono reso conto quanto, in generale, possa dare fastidio, così gratuitamente". Poi si chiede: "Perché, perché fai questo, soprattutto se mi hai appena rincorso e fermato per chiedermi una foto?. Probabilmente perché non hai mai visto un frocio o pensi di non aver mai visto un frocio e vuoi capire che reazione avrò davanti a questa tua provocazione?".

Pietro Turano si è detto talmente sconfortato da mettere in discussione anche il suo rapporto futuro con i fan di SKAM Italia che gli chiedono foto: "Mai avrei voluto fare una foto con una cretina del genere, e dopo questa cosa ci rifletterò molto di più, prima di fare una foto con una persona che non conosco. Questo mi ha fatto soffrire molto, mi ha rovinato completamente la giornata, e siccome sono quattro giorni che ci penso, volevo esorcizzare questo magone, condividendolo". L'attore ha pensato anche ad amici gay o lesbiche di queste ragazze, o ragazze come queste, che vorrebbero confidarsi ed aprirsi con loro, ma ovviamente evitano per timore di reazioni omofobe.