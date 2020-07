Skam Italia, Federico Cesari: "I coming out in TV spesso sono stereotipati"

La serie di Skam Italia, ha riscosso un notevole seguito, soprattutto tra i giovanissimi. Nella live dedicata alla serie del nostro Ultrapop Festival, abbiamo cercato di capire i motivi di questo successo.

Skam Italia è uscita nel nostro Paese nel 2018, creata daLudovico Bessegato, ma la serie originale è quella norvegese del 2015. Nel nostro canale twitch abbiamo ascoltato i giornalisti Paolo di Lorenzo e Marina Pierri e i due attori Beatrice Bruschi e Federico Cesari. Quest'ultimo ci ha particolarmente colpito in merito al suo parere sul suo personaggio, Martino, ricollegandosi a quanto ha detto Paolo di Lorenzo in merito alle storie di oppressione legate all'omosessualità:

"Questa serie rappresenta le aspettative che ho sulla nuova generazione" ha detto Federico - "Serie come Skam sono importanti per rendere coscienti le persone. Noi parliamo di sentimenti, non li categorizziamo, la forza di molte scene della serie, come quella di San Pietro con Niccolò e Martino o il coming out di Martino, è proprio la potenza di normalizzare qualcosa che di fatto è normale, ma da molta gente ancora non viene compreso. Normalizzare la tematica in una serie televisiva, è fondamentale, spesso in televisione alla confessione di essere omosessuali, vengono associati degli eventi drammatici o negativi e questo aumenta la paura e l'incomprensione, invece normalizzarle aiuta anche tanti ragazzi, che magari non riescono a farlo, a mostrargli che possono sentirsi liberi."

"Rappresenta una svolta per il panorama italiano" - ha aggiunto Paolo di Lorenzo - "Perché tocca le corde del cuore di chiunque, se 15 anni fa avessi visto questa serie, forse avrei avuto il coraggio prima di fare coming out. Vedere questo tema in una serie, non è politically correct, sono valori che non possono essere messi in discussione, vederlo sullo schermo significa mettere in evidenza la propria identità di esistenza ed è importante soprattutto mostrarlo ai ragazzi, che il mondo ha sempre reso stereotipati."