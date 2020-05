Sister Act: gli scherzi "da suore" durante le riprese, tra film porno e bevute

Poiché molte scene di Sister Act sono state girate a Reno i membri del cast spesso restavano nei loro abiti da suora e si allontanavano dal set per fare scherzi nei casinò, nei bar, nei club e negli strip club. Durante un'intervista Kathy Najimy e Wendy Makkena hanno raccontato che una volta, per prendersi gioco dello staff, ordinarono vino e patatine fritte nella loro camera d'albergo e aprirono la porta con indosso i loro abiti da suora mentre un porno rumoroso stava andando in onda in televisione.

Il cast si riunì nel 2017, dopo più di vent'anni dall'uscita nelle sale di Sister Act - una svitata in abito da suora, grazie a Whoopi Goldberg ed a The View, il suo programma TV. L'intervistatrice chiese: "Ho letto che le vostre giornate erano piene di porno, vino e gioco d'azzardo, è vero?" Al che le attrici iniziarono a raccontare una serie di aneddoti divertenti a proposito, ricordando i molti giorni passati sul set, tra noia e ilarità.

sisteract

Makkena ha spiegato: "Ci avevano messo in questo pessimo hotel di Reno, Kathy ed io ci annoiavamo spesso e così abbiamo iniziato a bere e a giocare a Black Jack vestite da suore, tutti ignoravano chi fossimo. La cosa bella dell'hotel era che potevamo ordinare qualunque cosa, da bere e da mangiare, a qualunque ora."

"Una sera io e Wendy eravamo sole in camera con il nostro costume indosso e decidemmo di fare una scommessa: dovevamo riuscire a non ridere nelle peggiori circostanze possibili. Ordinammo vino bianco e patatine e prima che arrivasse il ragazzo del servizio in camera io misi su un porno in televisione e costrinsi Wendy a sedersi sul letto affinché lo guardasse da vicino, imbambolata. Il ragazzo entrò, era bianco e pallido, gli dissi di avvicinarsi con il carrello e vinsi la scommessa perché Wendy iniziò a ridere." Ha raccontato la Najimy.