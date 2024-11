Sister Act 3, Whoopi Goldberg annuncia dei cambiamenti dopo la morte di Maggie Smith

La morte di Maggie Smith, scomparsa lo scorso 27 settembre, ha portato la produzione di Sister Act 3 a compiere degli aggiustamenti al film, come ha svelato pubblicamente la star Whoopi Goldberg. Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice ha aggiornato i fan sulla lavorazione del terzo capitolo.

Goldberg ha raccontato a Fallon che la morte della sua amica ed ex co-protagonista, all'età di 89 anni, ha comportato diversi cambiamenti nel lungometraggio i cui lavori sono attualmente in corso:"Dobbiamo fare alcuni aggiustamenti perché, come sai, abbiamo appena perso Maggie Smith. Ma ce la faremo. Ce la faremo. Solo che è un cambiamento".

Non si può far tutto

Lo scorso marzo, Whoopi Goldberg aveva confermato la produzione di Sister Act 3, specificando all'epoca che il team era al lavoro sulla scrittura della sceneggiatura, spiegando di aver soltanto in parte contribuito allo script:"È difficile fare tutto e mi piace pensare di poterlo fare ma ho capito che non posso fare così tante cose contemporaneamente come vorrei".

Whoopi Goldberg in una scena di Sister Act 2

Sister Act - Una svitata in abito da suora uscì nelle sale nel 1992 mentre il sequel, Sister Act 2 - Più svitata che mai, l'anno successivo. Nel franchise, Whoopi Goldberg interpreta Deloris Van Cartier, una cantante lounge che finisce nel programma di protezione testimoni nei panni di una suora in un convento in California.

Inviti alle star

Da tempo, Whoopi Goldberg distribuisce inviti alle star amiche per partecipare al film. Qualche mese fa, aveva dichiarato di aver conservato il ruolo di Madre Superiora a Maggie Smith mentre si trovava ospite ad un talk show britannico:"Se hai bisogno che si venga qui a girare e fare tutto ciò che serve, faremo tutto ciò che vuoi si faccia. Ma non vogliamo farlo senza di te, Maggie".

Purtroppo, Maggie Smith è scomparsa prima di poter lavorare al film:"Era una grande donna e un'attrice brillante" ha ricordato Goldberg "Ancora non riesco a credere di essere stata così fortunata da lavorare con una persona unica nel suo genere".