Sister Act 3, Whoopi Goldberg rassicura i fan:'Sta per arrivare!'

Whoopi Goldberg non ha ancora posato nell'armadio il suo abito da suora. L'attrice ha aggiornato i fan sull'evoluzione del progetto di Sister Act 3, il nuovo sequel atteso da anni con Goldberg nei panni di Deloris Van Cartier, nel primo film costretta a rifugiarsi in un convento di suore per sfuggire all'ex fidanzato criminale che vuole eliminarla.

Whoopi Goldberg e l'Oscar vinto per Ghost - Fantasma

La star ha scherzato sul suo ritorno, affermando che lo studio non si è ancora stancato di lei e ha confermato che il film è destinato ad essere realizzato:"È ancora in arrivo! È in fase di sviluppo".

Lavori in corso

Il film è ancora nel pieno della fase di scrittura, alla quale è in parte coinvolta anche se ammette che 'è difficile fare tutto'. Qualche mese fa, Whoopi Goldberg ha confessato che vorrebbe coinvolte nel film anche Nicki Minaj, Lizzo e Keke Palmer.

Whoopi Goldberg in Sister Act 2

In passato, diverse volte Whoopi Goldberg ha annunciato l'imminente arrivo del terzo Sister Act ma per vari motivi i tempi si sono allungati. La speranza dei fan è che questa sia la volta buona per rivedere sul grande schermo Deloris Van Cartier. Whoopi Goldberg ha recitato in Sister Act - una svitata in abito da suora (1992) e nel sequel Sister Act 2 - Più svitata che mai (1993), regalandosi uno dei personaggi che hanno maggiormente contribuito a renderla famosa al grande pubblico.