Sister Act 3: nuovi aggiornamenti promettenti da Tyler Perry

La speranze non muore mai: Tyler Perry, produttore, scrittore e regista di Sister Act 3, ha diffuso aggiornamenti promettenti riguardo il tanto atteso sequel. La pellicola è stata confermata infatti nel 2018, 26 anni dopo il capitolo originale, e da allora sono state poche le notizie a riguardo.

In una recente intervista per The View, Tyler Perry ha affermato di "avere un buon copione", ma che il progresso generale è stato lento. Il produttore ha spiegato che al momento sta provando a coordinare tutti per il progetto e far sì che il team "si muova nella giusta direzione". Insomma, Sister Act 3 esiste e verrà la luce, ma potrebbe non succedere in tempi brevi.

Tom Federle è stato scelto per dirigere il nuovo sequel, mentre Jenifer Lewis ha affermato in interviste recenti di essere pronta a tornare nel suo ruolo dopo quasi trent'anni. Sister Act 3 creerà probabilmente una storia sconnessa da quella degli altri capitoli: Dolores Van Cartier sarà quasi sicuramente in pensione dal canto e verrà forse chiamata dai vecchi amici per aiutarli un'ultima volta. Ovviamente non possiamo far altro che aspettare futuri aggiornamenti sulla produzione della pellicola, sperando che siano positivi.