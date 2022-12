Sister Act 3: Whoopi Goldberg ha letto lo script e ha condiviso la sua reazione

Sister Act 3 è in fase di sviluppo ormai dal 2018 e la sua protagonista Whoopi Goldberg ha annunciato di aver ricevuto lo script dell'atteso sequel.

Per ora non sono emerse indiscrezioni riguardanti la trama del terzo capitolo della storia della cantante che si finge una suora per restare al sicuro, essendo stata testimone di un omicidio.

Whoopi Goldberg, durante un'apparizione alla trasmissione The Tonight Show condotta da Jimmy Fallon, ha ora svelato che l'inizio delle riprese di Sister Act 3 potrebbe essere vicino: "Ieri mi è arrivato lo script. Mi è piaciuto realmente, ma deve ottenere l'approvazione di molti adulti per andare avanti".

L'attrice ha aggiunto: "Se non lo ostacoleranno potrebbe essere piuttosto buono".

Whoopi Goldberg in Sister Act 2

Whoopi ha inoltre invitato Fallon a partecipare come guest star al sequel e la star del piccolo schermo ha ammesso: "Ovviamente lo farei, farei qualsiasi cosa per te".

Attualmente non si sa chi potrebbe tornare nel cast oltre a Whoopi, che ha avuto la parte di Deloris Van Cartier nei primi due film. I fan sperano in un'apparizione di Maggie Smith, che ha avuto la parte della Madre Superiora, o di Wendy Makkena e Kathy Najimy.

Bisognerà quindi attendere per scoprire quali personaggi dei film originali saranno coinvolti nel capitolo diretto da Tom Federle.