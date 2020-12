Sister Act 3, Pinocchio, Come d'incanto 2 e Peter Pan & Wendy tra i film in arrivo su Disney+

Su Disney+ arriveranno molti progetti molto attesi come Sister Act 3 con Whoopi Goldberg, la versione live-action di Pinocchio, Peter Pan & Wendy e Come d'incanto 2.

Disney+ ha svelato alcuni dei titoli in arrivo sulla piattaforma di streaming nei prossimi anni e tra i progetti più attesi ci sono Sister Act 3, la versione live-action di Pinocchio con star Tom Hanks, Peter Pan & Wendy e Come d'incanto 2, che segna il ritorno di Amy Adams nella parte di Giselle.

Whoopi Goldberg riprenderà il ruolo di Deloris Wilson in Sister Act 3, progetto in fase di sviluppo che verrà prodotto da Tyler Perry. L'attrice sarò coinvolta anche come produttrice esecutiva e la sceneggiatura dovrebbe essere stata scritta, come rivelato nel 2018, da Regina Hicks e Karin Gist.

Il sequel di Come d'incanto si intitolerà invece Disenchanted e Amy Adams riprenderà la parte di Giselle. Disney non ha confermato chi sarà il regista del progetto che potrebbe forse essere diretto da Adam Shankman, come era emerso online alcuni anni fa.

Tra i tanti film che vedremo su Disney+, Gabrielle Union sarà la protagonista della nuova versione di Una scatenata dozzina, commedia in arrivo su Disney+ nel 2022. Al centro della trama ci sarà una famiglia composta da dodici persone, alle prese con i problemi in casa e sul lavoro. La versione più recente della storia era stata portata nelle sale nel 2003 con star Steve Martin e Bonnie Hunt, mentre la regia era firmata da Shawn Levy.

Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis, riporterà sugli schermi il racconto classico del burattino che sogna di diventare un bambino vero e nel ruolo di Geppetto ci sarà il premio Oscar Tom Hanks.

Peter Pan & Wendy, invece, avrà nel proprio cast Jude Law, Yara Shahidi, Alexander Molony ed Ever Anderson, la figlia di Milla Jovovich.

Cip e Ciop ritorneranno inoltre sul grande schermo con un film diretto da Akiva Schaffer che unirà riprese live-action e animazione. I protagonisti saranno interpretati da Andy Samberg e John Mulaney.

Confermata la distribuzione in streaming su Disney+ anche di Hocus Pocus 2 e del nuovo film del franchise Notte al museo che sarà di genere animazione e prodotto da Shawn Levy, regista della trilogia live-action.

Ritornerà poi sugli schermi anche in questo caso in versione animata, la divertente storia di Diario di una schiappa.

Il franchise L'era glaciale proseguirà invece con The Ice Age Adventures of Buck Wild, progetto con protagonisti i personaggi di Crash, Eddie e Buck, ruolo affidato a Simon Pegg.