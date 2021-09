I 25 film horror più spaventosi secondo uno studio scientifico

Host, Sinister e Insidious sarebbero i film horror più spaventosi di tutti i tempi; a sancirlo è Science of Scare, test che prende in esame persino il battito cardiaco.

Host, Sinister e Insidious sarebbero i film horror più spaventosi di tutti i tempi, secondo uno studio scientifico. A sancirlo è questo sondaggio che prende in esame il battito cardiaco e l'impatto che jumpscare e sottile tensione hanno sul corpo umano. Nel 2021, sono stati ben 40 i titoli scelti e sottoposti all'analisi di 250 vittime. I risultati sono davvero sorprendenti! Di seguito la lista dei 25 film più spaventosi di sempre.

Host Sinister Insidious The Conjuring Hereditary Terrified It follows A quiet place II Paranormal Activity The Conjuring 2 The Babadook The Descent Hush A quiet place The Ring Nightmare Halloween Non aprite quella porta IT The Conjuring 3 L'esorcista REC 28 giorni dopo Candyman (2021) L'uomo invisibile

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, quindi, il podio dei film più spaventosi di tutti i tempi è occupato da Host, Sinister e Insidious. Per quanto riguarda, invece, i picchi di paura imputabili a improvvisi jumpscare, la classifica è lievemente diversa. Di seguito la vetta massima raggiunta dalle pulsazioni cardiache al minuto.

Insidious The Conjuring Sinister Host A quiet place II Terrified The Descent A quiet place The Babadook The Conjuring 2

Broadband Choices, che ha curato il Science of Scare Project, ha spiegato: "Abbiamo sottoposto 40 film horror a 250 vittime e abbiamo incluso anche progetti usciti negli ultimi 18 mesi. Abbiamo scelto i film basandoci sulle recensioni dei critici".

A essere stati inclusi nella lista sono stati anche i 30 film ritenuti più spaventosi secondo il sondaggio effettuato nel 2020. I partecipanti sono stati invitati a indossare braccialetti speciali in grado di misurare i battiti cardiaci e a recarsi in particolare stanze della paura in cui poter guardare i film nel corso di diverse settimane. Ovviamente, l'esperimento è stato tenuto sotto controllo da un'equipe di medici. Ad aver maggiormente terrorizzato il pubblico è stato Host, film di 56 minuti diretto da Rob Savage in screencasting.

Osservando la classifica, è possibile notare quanto gli horror contemporanei riescano a performare tendenzialmente meglio rispetto ai classici. La lista dei film più spaventosi di tutti i tempi, infatti, contiene soltanto tre progetti usciti più di 20 anni fa. Inoltre, per la prima volta nella storia dello studio, L'esorcista non è riuscito a figurare tra i primi 20 film più spaventosi di sempre.