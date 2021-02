Sing: in onda stasera su Italia 1 il film d'animazione diretto da Garth Jennings

Stasera su Italia 1, alle 21:20, appuntamento con Sing, il film d'animazione più musicale che ci sia - la colonna sonora contiene più di 85 brani usciti tra gli anni '40 e il 2015 -, diretto da Garth Jennings nel 2016.

Sing: l'esibizione di Gunter

Un koala di nome Buster Moon convince il suo migliore amico ad aiutarlo a rilanciare il teatro che gestisce, ormai in rovina, organizzando una competizione canora. Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo tanto bravo a canticchiare quanto a imbrogliare; una timida elefantina adolescente con un enorme caso di ansia da palcoscenico; una madre sovraccarica che si fa in quattro per occuparsi di una cucciolata di venticinque maialini; un giovane gorilla che sta cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di delinquenti; ed una porcospina punk-rock che ha difficoltà a liberarsi di un fidanzato arrogante e a diventare solista.

Ogni animale si presenta all'ingresso del teatro di Buster convinto che questa sarà l'occasione per cambiare il corso della propria vita.

Costato circa 75 milioni di dollari - con 5 anni di lavorazione alle spalle - Sing si è però rivelato un enorme successo al botteghino, incassandone in tutto il mondo 634. Tanto da convincere i produttori della Illumination Entertainment a mettere in cantiere un sequel, Sing 2, in arrivo nel 2021.