Simu Liu non rifiuterebbe l'invito a esibirsi sulle note di I'm Just Ken agli Oscar 2024 con Ryan Gosling

La canzone I'm Just Ken è stata nominata agli Oscar 2024 e Simu Liu ha svelato che non rifiuterebbe la richiesta di esibirsi durante la serata insieme a Ryan Gosling.

Simu Liu ha svelato che sarebbe disposto a esibirsi insieme a Ryan Gosling sul palco degli Oscar 2024 se il collega gli chiedesse di partecipare a un'esibizione.

Il brano è infatti stato nominato dai membri dell'Academy e potrebbe essere al centro di uno dei numeri musicali previsti durante la serata.

La dichiarazione dell'attore

Nel film Barbie l'attore Simu Liu interpreta uno dei Ken coinvolti nella storia, ritratto come la nemesi del protagonista affidato a Ryan Gosling.

Nel film si assiste quindi a uno spettacolare scontro sulle note della canzone I'm Just Ken.

La star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha eseguito dal vivo il brano in occasione di uno dei suoi concerti.

Liu ha ora dichiarato: "Penso che Ryan sia Kenough da solo. Ma non rifiuterei mai una chiamata da un canadese iconico come lui. Quello è un mio fratello-connazionale, se chiama risponderò". Attualmente Gosling non ha ancora confermato o smentito ufficialmente il suo coinvolgimento attivo nella serata degli Oscar 2024.

Parlando della possibilità di esibirsi, la star del cinema aveva ammesso che non sapeva ancora nulla del programma della serata, pur non escludendo la possibilità di cantare dal vivo I'm Just Ken.

L'attore canadese ha però ripreso il ruolo di Ken in occasione di un esilarante video promozionale dell'evento insieme al conduttore Jimmy Kimmel e alle sue co-star America Ferrera e Kate McKinnon.