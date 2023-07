MCU, Simu Liu confessa:'Voglio condividere lo schermo con Iman Vellani'

Negli ultimi tempi il Marvel Cinematic Universe sta cercando di rilanciarsi con progetti importanti come Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, e torneranno presto diversi crossover.

La star di Shang-Chi Simu Liu, in un'intervista per la promozione di Barbie, ha confessato che, se potesse scegliere con quale personaggio del franchise collaborare, opterebbe per Ms. Marvel interpretata da Iman Vellani.

"Sceglierei Iman Vellani. Prima di tutto, è una collega canadese. È semplicemente fantastica. Nelle poche volte che l'ho incontrata e in tutte le conversazioni che abbiamo avuto ho capito che è un essere umano meraviglioso. Sono così entusiasta di poter recitare di fianco a tutte le fantastiche persone che sono state introdotte nell'universo. Lei adora l'MCU, ama la posizione in cui è stata messa. Mi ricorda me stesso, anche lei era una grande fan Marvel prima di arrivare. Ed è semplicemente surreale anche per lei. Ogni piccolo sogno che diventa realtà per lei, come per me".

Iman Vellani apparirà in The Marvels in uscita a novembre mentre Simu Liu dovrebbe riprendere il proprio posto nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: The Kang Dynasty. L'attore sarà tra i protagonisti di Barbie di Greta Gerwig, interpretando una delle versioni alternative di Ken.