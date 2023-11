Le offerte del Black Friday al cinema e nelle serie: da Superstore a Kevin James

Pacchi, pacchetti, e le buste che si stropicciano nel bagagliaio stipato dell'automobile. I centri commerciali strapieni, tra spintoni e le file in cassa. Si sbuffa, ci si annoia tra gli scaffali svuotati, ma non si rinuncia all'acquisto atteso, risparmiando quello che si può. I grandi magazzini - tanto per usare un termine desueto - che si colorano e si accendono con le prime luci di Natale, sempre più in anticipo sui tempi. Sì, nonostante le temperature miti di uno strano autunno, è quel periodo dell'anno: le offerte da non perdere, i prezzi scontanti negli store on-line come Amazon, la proposta irrinunciabile per quella febbre da shopping che sale e che, anno dopo anno, si è ormai radicata ed imposta anche in Italia. Ecco la settimana che ci porta al Black Friday, quel venerdì nero che segna la stagione degli acquisti, delle offerte e dei regali. Il venerdì nero che segue il Thanksgiving.

Tradizione vuole, infatti, che l'ultimo venerdì di novembre sia quello dedicato alle compere. Una tradizione ufficializzata solo nel 1952, ma nata trent'anni prima almeno, grazie all'intuizione del megastore Macy's: organizzando la celebre parata del Giorno del Ringraziamento, nessun altro magazzino di New York poteva azzardarsi nel fare pubblicità almeno fino alla giornata seguente, sfruttata appunto per aprire la stagione dello shopping. Poco a poco, il Black Friday si è esteso in quasi tutto l'Occidente, divenendo un appuntamento fisso capace di rimpinzare le casse delle catene commerciali fisiche e digitali. Se l'attesa per il Black Friday è cresciuta esponenzialmente grazie all'e-commerce (le offerte infatti iniziano molto prima del fatidico venerdì, culminando poi nel Cyber Monday), l'assalto ai negozi continua ad essere il sogno e l'incubo dei commercianti e i dipendenti. Come sanno bene i protagonisti della mitica serie Superstore (la trovate su Netflix, protagonisti America Ferrera e Ben Feldman), incentrata proprio sullo staff di un grande magazzino, il Cloud 9, che nel nono episodio della seconda stagione si ritrova ad affrontare un venerdì nerissimo.

Il Black Friday al cinema: da Kevin James a Guy Ritchie

Del resto, divenuto evento in qualche modo identitario del mondo anglosassone e dell'Occidente, il Black Friday ha fatto da sfondo e da pretesto in diverse serie e, soprattutto, in diversi film. Il primo che ci viene in mente è una vecchia commedia di inizio millennio, capace di imporsi al botteghino mondiale: Il superpoliziotto del supermercato di Steve Carr, prodotto tra gli altri da Adam Sandler con la sua Happy Madison Productions. Protagonista, uno dei volti della factory comica in questione, Kevin James. L'attore interpreta Paul Blart, placida guardia di sorveglianza di un centro commerciale del New Jersey con l'aspirazione di diventare un poliziotto. Goffo, impacciato e alle prese con la glicemia, Paul dimostra la sua stoffa proprio durante il Black Friday, quando una banda di rapinatori irrompe nel centro commerciale prendendo in ostaggio Amy (Jayma Mays), la nuova dipendente di cui Paul è innamorato.

Molto diverso, invece, lo spunto che arriva da un'altra commedia, questa volta però in salsa horror. Inedito in Italia, il titolo già dice tutto: Black Friday. L'horror comedy diretta da Casey Tebo è prodotta e interpretata da Bruce Campbell, e racconta di un organismo parassita alieno che si impossessa dei clienti - trasformati in creature mostruose e omicide - di un negozio di giocattoli aperto alla mezzanotte del Venerdì Nero. Zombie capitalisti e risate garantite, nonché revisione del Thanksgiving sotto forma di b-movie. Tutt'altro tono invece La furia di un uomo - Wrath of Man di Guy Ritchie, remake del francese Cash Truck. Protagonista Jason Statham, per un film diviso in quattro atti che inizia dopo una rapina ad un blindato. Il quarto atto, guarda caso, si svolge durante il week-end del Black Friday, quando i depositi sono carichi di dollari. Bottino ambito per il colpo della "svolta".

Marge e lo spirito (consumistico) del Black Friday

Abbiamo citato la sitcom cult Superstore come esempio della narrativa seriale legata al Black Friday, ma c'è un'altra leggendaria - e longeva - serie che cita lo shopping convulso del venerdì nero. Di chi parliamo? Semplice, de I Simpson. Curioso, poi, che il Black Friday sia esplicitamente centrale solo nella trentesima stagione (puntata numero 10), quando il solito pretesto di inizio episodio vede una Marge depressa per non essere riuscita a comprare nulla. Per tirarle su il morale, Homer, Lisa e Bart organizzano un viaggio in Florida. La puntata in questione dimostra quanto la scrittura de I Simpson sia un esempio da seguire e al tempo stesso un esercizio stilistico: partire da un concetto, finendo poi per arrivare da un'altra parte. E nella poetica di Matt Groening non poteva mancare l'ossessione consumistica americana, che trova il suo punto più alto nell'ultimo, trafficatissimo, venerdì di novembre.