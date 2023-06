I Simpson: l'episodio che ha predetto la scomparsa del sommergibile scritto da un futuro passeggero

La capacità predittiva della serie de I Simpson torna tristemente attuale in occasione della scomparsa del Titan, sottomarino che trasportava cinque passeggeri per esplorare il relitto del Titanic e che è disperso da giorni nel Nord Atlantico.

Le speculazioni sul fatto che la serie animata avesse in qualche modo predetto la tragedia del sommergibile Titan nell'episodio Simpson Tide del 1998 sono state smentite ieri dallo sceneggiatore veterano e produttore Mike Reiss, che è sceso a 13.000 piedi per vedere il relitto del Titanic lo scorso luglio.

"Questo è il mio show", ha detto Reiss, 63 anni, al Post. "Anche io me ne ero dimenticato."

Nel 1998 Reiss ha guidato il piccolo gruppo di sceneggiatori che ha creato l'episodio in cui Homer, licenziato da un ispettore della sicurezza della centrale nucleare per aver messo una ciambella nel reattore, viene richiamato in Marina. A un certo punto viene raggiunto dal padre che non sapeva di avere, un cacciatore di tesori di nome Mason Fairbanks, e la coppia si appropria di due sommergibili.

"I Simpson in anticipo sulla storia - come al solito - di 25 anni", si legge in un tweet.

I Simpson: la profezia più sorprendente, secondo lo sceneggiatore

I Simpson ha predetto la tragedia del sottomarino scomparso?

Ma Mike Reiss smentisce il legame tra l'episodio passato e la tragedia dell'OceanGate: "Abbiamo realizzato quell'episodio perché il film Allarme rosso era appena uscito. Non abbiamo previsto il futuro, l'abbiamo appena fatto partendo da quel film e 20 anni dopo è successo qualcosa del genere."

Nell'episodio 19 della stagione 9, Homer e Faribanks si imbattono nel relitto di un'enorme nave affondata piena di tesori, alcuni dei quali vengono recuperati usando braccia robotiche. Ma la lucrosa scoperta diventa potenzialmente tragica quando Homer si perde e rimane intrappolato nella barriera corallina. Homer cerca di liberarsi, ma sviene mentre chiama suo padre, solo per svegliarsi dal coma giorni dopo.